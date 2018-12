Dolle bestuurder raast over markt: als bij wonder geen gewonden

Haacht - Een dolle bestuurder is woensdag over de Markt in Haacht geraasd en heeft daarbij bijna verschillende marktgangers aangereden. De 23-jarige man kon pas na een lange achtervolging opgepakt worden, in Scherpenheuvel. Dat meldt de politiezone Boortmeerbeek/Haacht/Keerbergen donderdagvoormiddag.

Het was een patrouille van de interventiedienst van de politiezone Boortmeerbeek/Haacht/Keerbergen die de bestuurder voor het eerst opmerkte toen die vanuit de Keerbergsesteenweg de Markt opreed. De man negeerde een verbodsbord en reed onverstoorbaar verder. Toen hij de agenten opmerkte, versnelde hij en begon aan hoge snelheid zigzaggend voorbij de marktkramen te rijden. Verschillende mensen, bij wie een moeder met kinderen, moesten opzij springen om een aanrijding te voorkomen.

Op de Werchtersesteenweg maande een andere patrouillerende inspecteur de bestuurder aan te stoppen, maar hij negeerde dat bevel en week uit om de politie-inspecteur niet aan te rijden, alvorens zijn weg verder te zetten in de richting van Werchter.

De politie had de nummerplaat van de wagen genoteerd en door snel opzoekingswerk in de ANPR-camera’s kon de politie gericht de achtervolging inzetten. Uiteindelijk kon de bestuurder opgepakt worden in een steegje tussen twee woningen in Scherpenheuvel. De 23-jarige man bleek allesbehalve een onbekende voor het gerecht. Zijn rijbewijs werd op bevel van het parket onmiddellijk ingetrokken.