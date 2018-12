Piepjonge pooier liet meisjes dag en nacht werken: “Hij maakte een bordeel van zijn ouderlijke woning”

Willebroek -

Ilyasse C. uit Willebroek is nog maar twee jaar meerderjarig, maar toch heeft hij al een aardig gevuld strafblad. Diefstal, afpersing, slagen en verwondingen, geweld tegen de politie en drugsbezit. Ilyasse C. is van alle markten thuis. Zo liet hij als pooier meisjes van 14 en 15 jaar dag en nacht als escortdame werken.