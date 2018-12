Goeroe die verkrachtte als therapie, door 200 vrouwen aangeklaagd

“Kleed je uit, ik ga de ziekte diep in jou genezen”, zei Jaoa de Deus (76) tegen vrouwen die voor genezing bij hem kwamen. En dan verkrachtte hij hen. Meer dan 200 vrouwen klagen hem nu aan. De Braziliaanse goeroe valt van zijn zeer hoge sokkel. Presidenten, artiesten, zelfs de Amerikaanse talk show-vedette Oprah Winfrey, ze kwamen allemaal voor genezing naar Joao.

Foto: Photo News

#MeToo maakt zijn eerste grote slachtoffer in Brazilië. Eind vorige week postte de Nederlandse choreografe Zahira Lieneke Mous haar verhaal op Facebook. Ze vertelde hoe ze vier jaar geleden naar de Braziliaanse heler Joao de Deus trok om te genezen van een seksueel trauma.

“Jaoa nam me mee in een apart kamertje en dwong me hem te masturberen. Nadien kreeg ik een edelsteen en kreeg ik privileges in zijn huis. De volgende sessie verkrachtte hij mij. Uit schaamte heb ik hier lang niet durven over vertellen”, zegt Zahira Lieneke Mous .

Meteen na deze post kwamen getuigenissen van andere vrouwen. Amy Blank, een Amerikaanse die buitenlandse groepen naar Joao bracht, vertelde op de Braziliaanse televisie: “In 2000 was ik met een groep bij Joao. Ik zag in een kamer hoe een naakte vrouw werd gedwongen te knielen voor Joao en hem oraal te bevredigen. Toen ik dat rapporteerde aan Joao’s medewerkers, kreeg ik doodsbedreigingen.”

Er wonen 20 dokters in mij

Joao de Deus. Of Johannes van God. Dat is een bijnaam. Eigenlijk heet de “genezer” Joao Texeira de Faria. De zesde zoon van een Braziliaanse kleermaker. Joao was een lui kind. Op zijn zevende ging hij al van school af. Vandaag kan hij nog altijd niet lezen noch schrijven.

Maar Joao heeft andere gaven: hij kan voorspellen. Als kind voorspelde hij dat een storm een naburig dorp zou platleggen. En dat gebeurde ook. Joao wist wat hij moest doen: het land rondtrekken en overal voorspellingen gaan doen.

Foto: AFP

Maar mensen hadden geen zo’n nood aan voorspellingen. Kon Joao hen niet anders helpen? Zieken genezen, bijvoorbeeld. Het moest treffen: de volgende nacht al verscheen de Bijbelse koning Salomo aan Jaoa. “Salomo was ook een dokter. Die nacht kroop hij in mij en de volgende ochtend kon ik mensen genezen”, vertelde Jaoa.

Dus trok hij sindsdien genezend door het land. 20 jaar lang. Het ging steeds beter want ondertussen kropen steeds meer topdokters in Jaoa. Zelfs dokter Oswaldo Cruz, die de remedie vond tegen de gele koorts.

Voor de rechter

Na twintig jaar vestigde Joao zich in het moeilijk te bereiken bergdorp Abidiânia, op 100 kilometer van de hoofdstad Brasilia. Een strategische zet. Jaoa was voordien tot een korte celstraf veroordeeld omdat hij zonder doktersdiploma toch pretendeerde mensen te kunnen genezen. Zijn pleidooi van “ik genees die mensen niet maar al die dokters die in mijn lichaam zitten” wuifde de recht weg. Joao zou het spel anders spelen: een plaats van zelf naar de mensen te gaan, moesten ze voortaan naar hem komen, op een moeilijk bereikbare plek.

En ze kwamen. Met duizenden. Mensen met kanker, met een verlamming, met psychische problemen. Niet allemaal radeloze sukkelaars. Ook presidenten: Luiz Inácio Lula da Silva, Dilma Rousseff and Michel Temer. En zelfs de Amerikaanse talk show-vedette Oprah Winfrey.

Foto: AFP

Winfrey mocht haar cameraploeg meebrengen om aan de wereld te tonen hoe Joao operaties uitvoerde. Bij vrouwen met bortskanker maakte de goeroe een snede in de borst. Bij slechtzienden schraapte hij een laagje van de oogbal. Mensen met psychische problemen duwde hij een haak in de neus. Mensen moesten zelf niet zeggen wat er scheelde. “Hoe doe je dat toch?” vroeg Oprah. “Gewoon kijken naar de kleur van hun aura”, antwoordde Joao.

Hij vroeg er niets voor. Maar nadien schreef hij wel een lijstje kuridenmedicatie die je alleen in zijn centrum kon kopen. Dat maakte Joao rijk. Hij heeft een ranch met een paar honderd melkkoeien.

Alles ontkend

Ondanks de beschuldigingen van de voorbije dagen - al 200 vrouwen zeggen dat Jaoo hen verkrachtte - verscheen de goeroe gisteren gewoon weer in zijn medische centrum. Hij ontkent alle klachten. Het Braziliaans gerecht laat ondertussen weten dat het een onderzoek startte.