Temperaturen schommelen rond het vriespunt, maar krijgen we een witte kerst?

Met temperaturen die rond het vriespunt blijven schommelen, lijkt de winter stilaan z’n intrede te doen in ons land. Maar, krijgen we dit jaar ook een laagje sneeuw tijdens Kerstmis?

’s Nachts vriestemperaturen en overdag een kwik dat amper boven het nulpunt uitkomt. Nu het winterseizoen met rasse schreden nadert, wordt het ook stilaan kouder in ons land.

Maar, zoals ieder jaar, vragen we ons af of we ons aan een witte Kerstmis mogen verwachten. “Naar alle waarschijnlijkheid zullen we geen witte kerst krijgen”, zegt weerman Frank Duboccage op radiozender Joe. “Uiteraard is dat nog niet 100 procent zeker. De wind hoeft maar te draaien om verandering te brengen in de huidige verwachtingen.”

Maar, zo bevestigt het Koninklijk Meteorologisch Instituut (KMI), volgens de huidige prognoses is de kans op een witte kerst zeer klein. In de laatste week van december lijken de temperaturen immers weer in stijgende lijn te gaan.

Zuidwestelijke zeelucht met soms regen lijkt dan ons weer te gaan bepalen. De maxima zouden in het centrum schommelen rond 8 graden, wat enkele graden te zacht is voor de tijd van het jaar.

Foto: KMI

Een overzicht van het weer de komende week:

Donderdag blijft het droog en vrij koud met afwisselend brede opklaringen en wolkenvelden. De maxima schommelen tussen -2 graden op de Hoge Venen en +3 graden in het westen van het land.

Donderdagnacht blijft het droog en overwegend lichtbewolkt. Het wordt koud, met minima tussen -7 graden op de Hoge Venen en -2 tot -3 graden in Vlaanderen.

Vrijdagochtend vriest het overal. Overdag blijft het droog met in vele streken brede opklaringen, maar lokaal is er ook kans op lage wolkenvelden. Het is koud met maxima van -2 graden in de Hoge Ardennen tot +1 of +2 graden in het centrum.

Zaterdagochtend is het koud met overal negatieve temperaturen. Het blijft de hele dag droog met eerst brede opklaringen en later meer en meer hoge wolken vanaf het westen. ’s Avonds verwachten we geleidelijk regen vanuit het westen. De maxima schommelen tussen -2 en +3 graden.

Zaterdagnacht breidt de regenzone zich verder uit naar het binnenland en is er vooral in Hoog-België gevaar voor aanvriezende regen.

Zondag is het eerst regenachtig met in de Ardennen tijdelijk nog kans op ijzel. In de loop van de dag is er kans op enkele buien, maar blijft het vaak ook droog met opklaringen. Het is gevoelig zachter bij maxima van 6 tot 10 graden.

Maandag is het gedeeltelijk tot zwaarbewolkt en wisselvallig met perioden met regen of buien. De maxima schommelen tussen 4 en 8 graden.

Mogelijk blijft het dinsdag een groot deel van de dag droog en vergroot pas ’s avonds de kans op regen. De maxima schommelen in vele streken rond 7 graden.

Woensdag lijkt het licht te gaan regenen bij maxima tot 8 graden.

