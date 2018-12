TGV tussen Parijs en Nice beschoten met jachtmunitie

De hogesnelheidstrein tussen Parijs en Nice is woensdagavond geraakt door jachtmunitie. Een raam van een wagon sloeg aan diggelen en het projectiel boorde zich in de hoofdsteun van een zetel, maar als bij wonder vielen er geen gewonden. Dat is vernomen van de gerechtelijke autoriteiten.

Het incident deed zich voor ter hoogte van Avignon. De TGV stopte niet dadelijk. Pas bij de tussenstop in Marseille stelden de onderzoekers de schade vast. Die was aanzienlijk, want midden het bewuste raam zat een gat met een diameter van twee centimeter. De passagiers van het treinstel stapten in Marseille over in een ander treinstel. De TGV vertrok uit dat station uiteindelijk met een uur vertraging.

Het parket van Avignon schuift nog geen enkele hypothese naar voren: werd de trein moedwillig beschoten, of ging het om een verdwaalde kogel? De Franse spoormaatschappij SNCF sprak in haar communicatie naar de passagiers in Marseille wel over “kwaad opzet”.