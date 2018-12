Hooligans mengen zich onder “gele hesjes” en plunderen vrachtwagen vol merkkledij: wie herkent deze mannen?

De politie is op zoek naar een aantal ‘hooligans’ die een vrachtwagen met merkkledij bestolen hebben. De mannen hadden zich gemengd onder de groep ‘gele hesjes’, om dan een vrachtwagen te omsingelden en te plunderen.

Het incident dateert al van 21 November en deed zich voor op de op de N 59, nabij de Chaussée de Familleureux in Feluy. Omstreeks 22.30 uur mengden hooligans onder een groep gele hesjes. De daders bedreigden de chauffeurs op de weg en plunderden een aanhangwagen met daarin verschillende kartonnen dozen met hoofdzakelijk kledij van het merk “Nike “. Ze hebben hun buit overgeladen in een witte Renault Master bestelwagen of een gelijkaardige wagen met schuifdeur.

De onderzoekers zijn op zoek naar de personen die mee de diefstal hebben gepleegd. Ook wordt gevraagd aan de personen die beelden hebben van dit feit om deze ter beschikking te stellen van de politie om de daders te identificeren.

Discretie wordt verzekerd. Hebt u meer informatie over deze feiten? Neem dan contact op met de speurders via 0800/30.300.