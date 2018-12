Drugsbaron en bordeeluitbater nog niet geleerd na 30 jaar cel, krijgt er nog drie jaar bij

Pittem - Notoir drugsbaron en bordeelhouder Johan Vanacker (52) uit Pittem is in de Brugse rechtbank veroordeeld tot 37 maanden effectieve celstraf en een effectieve geldboete van 6.000 euro voor speed- en cannabishandel. De man kreeg in het verleden al ettelijke zware celstraffen voor drugshandel. Maar die maakten klaarblijkelijk weinig indruk.

Het gerecht kwam de bende in de loop van 2016 op het spoor. Uit telefoontaps bleek dat de Oostkampse café-uitbater John K. (41), zijn toenmalige vriendin Valerie V. (34) en hun kompaan Björn K. (37) uit Beernem geregeld speed en cannabis verkochten in opdracht van Johan Vanacker, de omstreden uitbater van het bordeel Le Ciel Flamand in Pittem. Bij een huiszoeking in oktober 2016 in de toenmalige woning van John K. en Valerie V. in Pittem trof de politie 1,2 kilogram speed aan in de tuin. Bij Johan V. zelf werd toen niets gevonden, maar het koppel wees hem aan als hun leverancier.

“Ik verkoop alleen jacuzzi’s”

Johan V. ontkende tijdens de pleidooien elke betrokkenheid. “Deze mensen misbruiken mijn reputatie om de schuld in mijn schoenen te schuiven. Maar ik verkoop tegenwoordig enkel nog jacuzzi’s”, beweerde hij. Maar de rechter hechtte geen geloof aan die uitleg en veroordeelde hem donderdag tot 37 maanden effectieve celstraf en een geldboete van 6.000 euro.

Vanacker verzamelde sinds 1994 al ruim dertig jaar celstraf voor onder meer internationale drugstrafiek. In een put van de tuin van zijn bordeel langs de Brugsesteenweg in Pittem werd in 2012 een koelbox aangetroffen met drie kilogram speed.

John K. kreeg deze ochtend twee jaar effectieve celstraf en een geldboete van 6.000 euro. Valerie V. en Björn K. kregen respectievelijk twee jaar en achttien maanden voorwaardelijke celstraf. Een vijfde betrokkene, F.C. (51) uit Lichtervelde, kreeg twaalf maanden celstraf met uitstel. Haar aandeel in de feiten was beperkt. AFT