Paus ontslaat ‘nummer drie van het Vaticaan’ wegens aantijgingen van kindermisbruik

De van kindermisbruik betichte Australische kardinaal George Pell maakt geen deel meer uit van ‘de kring van negen kardinalen’, de hoogste adviesraad van de paus. Ook een Chileense aartsbisschop-emeritus die is verwikkeld in een seksschandaal moest opstappen.

De 77-jarige Pell werd beschouwd als ‘de nummer drie van het Vaticaan’. Zo was hij tot twee jaar geleden naast pauselijk adviseur ook financieel directeur van het Vaticaan. In Australië wordt hij echter al geruime tijd beschuldigd van seksueel misbruik van minderjarigen.

Pell stapte daarom eerder al zelf op als financieel directeur van het Vaticaan. Nu maakt hij ook geen deel meer uit van de hoogste adviesraad van de paus. De woordvoerder van de kerkleider maakte woensdag bekend dat Pell eind oktober al schriftelijk werd bedankt.

Hoewel Pell alle aantijgingen van kindermisbruik ontkent, baarde de zaak de paus lange tijd zorgen. Paus Franciscus staat immers onder druk om een duidelijk standpunt in te nemen tegenover seksueel misbruik. In februari organiseert het Vaticaan hierover een topbijeenkomst. Slachtoffers eisen concrete daden van het Vaticaan, zodat misbruik niet langer wordt stilgehouden.

Naast Pell werd ook de Chileense aartsbisschop-emeritus Francisco Javier Errázuriz (85) bedankt. Hij stond centraal in een schandaal van kindermisbruik in zijn land. De aartsbisschop-emeritus van Santiago de Chili had in november al zelf aangekondigd te willen opstappen.

Posten blijven vacant

Ook de Congolees Laurent Monsengwo (79), aartsbisschop van Kinshasa, maakt niet langer deel uit van de kring van negen kardinalen. Hij stond omwille van zijn hoge leeftijd zijn zetel als aartsbisschop van Kinshasa af.

Het Vaticaan meldt dat de vrijgekomen posten in het pauselijke adviesorgaan niet opnieuw worden ingevuld. De zes overgebleven geestelijken komen uit Italië, Honduras, de Verenigde Staten en India.