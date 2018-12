Brussels Airport adviseert om vrijdag enkel handbagage mee te nemen

Brussel - De actiedag van de vakbonden vrijdag kan ook hinder veroorzaken op Brussels Airport. Daarom adviseert de luchthaven reizigers om enkel met handbagage te reizen. Al wil dat niet zeggen dat het onmogelijk zal zijn om bagage in te checken, zegt de persdienst van de luchthaven.

Het is niet duidelijk in welke mate de acties gevolgen zullen hebben, maar Brussels Airport zegt samen met haar partners “alles in het werk te stellen om de impact voor de passagiers te beperken”. Vertragingen zijn evenwel niet uitgesloten. “Daarom adviseren we passagiers om enkel met handbagage te reizen en om voldoende tijd in te plannen om op de luchthaven te geraken”, luidt het.