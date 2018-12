Verdachte enveloppe met wit poeder in rusthuis na oproep om kerstkaarten op te sturen

Dilbeek - De hulpdiensten zijn aanwezig aan rusthuis Quietas in Dilbeek. Er zou een verdacht pakje zijn toegekomen. Politie en brandweer laten niets aan het toeval over en onderzoeken de zaak grondig.

Het rusthuis aan de Bezenberg moest niet ontruimd worden. Wat het witte poeder precies is, is nog onduidelijk maar slechts één persoon is met de envelop in aanraking gekomen en die vertoont voorlopig geen symptomen. De envelop is intussen in en afgesloten ruimte gelegd en wordt opgehaald door de Civiele Bescherming.

Of er een link is met de grote wenskaartenactie die het rusthuis eind vorige week lanceerde is niet duidelijk. De directeur daagde daarbij zijn personeel uit om voor 7 januari maar liefst 2019 wenskaarten te laten toekomen in het rusthuis.