Man uit Hofstade riskeert twee jaar cel voor verspreiding kinderporno

Brussel - Het parket Halle-Vilvoorde heeft donderdag een gevangenisstraf van twee jaar gevorderd tegen een man uit Hofstade die in 2014 en 2015 kinderporno had gedownload en uitgewisseld. De verdediging vond die vordering overdreven en pleitte voor aan autonome probatiemaatregel. Het vonnis valt op 17 januari.

Het waren de Amerikaanse inlichtingendiensten die de Hofstadenaar op het spoor kwamen, toen ze merkten dat er via een bepaald gmail-adres kinderporno werd uitgewisseld. Dat adres bleek toe te behoren aan de man uit Hofstade. Een eerste huiszoeking bij hem en zijn gezin leverde weinig op, maar korte tijd later stapte de man zelf naar de politie en legde een verklaring af.

“Uit zijn verklaring en het hele onderzoek blijkt dat hij actief kinderporno heeft ontvangen en verspreid”, zei substitute Mieke Thijssen. “Hij creëerde daarvoor een apart e-mailadres, sloeg alles op een aparte usb-stick op en verborg die op een plaats die hij alleen kende. Hij lijkt de ernst niet in te zien en minimaliseert alles, daarom eis ik twee jaar cel.”

Volgens de advocaat van de man minimaliseerde die de feiten helemaal niet.

“Hij is zelf naar de politie gestapt en heeft een volledige en waarheidsgetrouwe verklaring afgelegd”, pleitte meester Saskia Kerkhofs. “Hij zat in die periode in een sociaal isolement nadat de winkel van zijn echtgenote failliet was gegaan en hij twee jobs combineerde om de schulden te betalen. Hij heeft zijn soelaas gezocht in porno en is zo op de kinderporno gestoten, hoewel hem dat niet opwindt.”

Sindsdien had de man ook een aangepaste begeleiding gevolgd, aldus de advocate. “Volgens zijn psychiater is er ook geen enkel recidivegevaar. Een autonome probatie zou dan ook de meest aangepaste sanctie zijn.”