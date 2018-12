Grote politieactie in zoektocht naar schutter Straatsburg afgelopen: “Wilden alle twijfel wegnemen”

In de wijk Neudorf in het Franse Straatsburg is een grote politieactie opgestart het kader van de zoektocht naar Chérif Chekatt, de dader van de aanslag op de kerstmarkt dinsdagavond. De ontplooiing van politie-agenten was enorm, ook het speciale interventieteam kwam talrijk ter plaatse.

Twee dagen na de aanslag in Straatsburg is donderdag een omvangrijke politieoperatie opgestart in de wijk Neudorf, zo heeft BFMTV gemeld. Volgens de nieuwszender, die doorgaans erg goed ingelicht is, zou het echter gaan om een standaard buurtonderzoek en wijst niets erop dat Chekatt er effectief aangetroffen zou worden. Neudorf is de wijk waar de politie het spoor naar Chekatt is kwijtgeraakt.

EN DIRECT #Strasbourg Opération en cours au Neudorf https://t.co/07ctxdQLhx — BFMTV (@BFMTV) December 13, 2018

Op televisiebeelden werd thans snel duidelijk hoe groot de actie was: overvalwagens werden dwars over de weg gezet om het verkeer tegen te houden, voorbijgangers en journalisten aangemaand zich te verwijderen, zwaarbewapende en door schilden beschermde politieagenten bewogen zich groepsgewijs voort en stormden huizen binnen.

“Twijfel wegnemen”

Minister van Binnenlandse Zaken Christophe Castaner temperde echter meteen het enthousiasme als zou de politie de dader op het spoor zijn. “Het gaat om een operatie waarmee we alle twijfel willen wegnemen, zoals dat de voorbije 36 uur al meermaals gebeurde. Het is niet direct een signaal en het wil niets zeggen, laat ons het onderzoek verder laten gaan.”

“Op dit ogenblik is er niets dat er op wijst dat de gezochte persoon zich op die plaats bevindt”, zei ook een bron bij de politie aan het Franse persbureau AFP. Een andere bron bevestigde dat de operatie wel in het onderzoek past, maar niet meteen het oppakken van de verdachte als doelstelling heeft.

Meteen na de aanslag heeft de vermoedelijke dader zich dinsdag in Neudorf met een taxi laten afzetten, om dan na een schietpartij met de politie te verdwijnen. In de buurt bevindt zich ook de woning van Chérif Chekatt. Die is doorzocht.

