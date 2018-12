Expert: “Kans om Chérif Chekatt te pakken krimpt zienderogen, zeker als hij de stad heeft kunnen verlaten”

In Frankrijk is de politie met man en macht op zoek naar Chérif Chekatt, de schutter die in Straatsburg drie dodelijke slachtoffers maakte. Momenteel is in Straatsburg een grote politieactie aan de gang, al spreekt de politie veeleer van een ‘routineklus’. Volgens de gerenommeerde Frans-Belgische terrorisme-expert Claude Moniquet zijn de eerste 48 uur in zo’n klopjacht cruciaal. Die zijn bijna om: “De tijd dringt”, zegt hij aan de redactie van Nieuwsblad.be.

Bij een moordonderzoek zijn de eerste 48 uur na de misdaad cruciaal, zo wordt gezegd. Als de dader niet binnen die tijdspanne gevonden wordt, kan het weken, maanden, jaren duren eer een zaak opgelost raakt. In het ergste geval: cold case.

“Hetzelfde geldt voor aanslagen en zwaar banditisme”, zegt Claude Moniquet. “Hoe cruciaal die eerste 48 uren zijn, hangt af van het netwerk en de intelligentie van de voortvluchtige. Indien ze een goed netwerk hebben, kan het bijzonder lang duren eer ze gepakt worden. Kijk, maar naar Salah Abdeslam of de schutter van Berlijn.”

Hoewel Chekatt pas recentelijk radicaliseerde, heeft hij wel degelijk netwerken. “Hij was voor zijn radicalisering bijzonder actief als crimineel in Frankrijk, Zwitserland en Duitsland. Hij heeft dus internationale, criminele netwerken die hij kan aanspreken. Die kunnen hem logistieke steun verlenen, ze kunnen hem ook laten onderduiken”, aldus nog Moniquet. “Als hij Straatsburg verlaten heeft, is de kans klein dat hij snel opgepakt zal kunnen worden. Dan zit hij nu al lang onder de radar, verstopt in zijn criminele netwerken.”

En de kans is groot dat hij de stad verlaten heeft, aldus nog de terrorisme-expert. “Kort voor 20.00 u is hij beginnen schieten en pas tegen 21.30 u waren de toegangswegen tot Straatsburg afgesloten. Ruimschoots de tijd om de stad te verlaten. Als hij wel nog steeds in Straatsburg is, dan zal het niet lang duren voor hij gepakt kan worden, maar de tijd dringt.”