“Ik ben niet bang om afgezet te worden”, zegt Trump. Maar achter gesloten deuren klinkt iets heel anders

Naar buiten toe blijft Donald Trump de zelfzekere president zoals we hem sinds zijn verkiezing kennen, maar achter gesloten deuren verschijnen de eerste barsten in die zelfzekere façade. De president zou zijn vrienden namelijk toevertrouwd hebben dat hij zich wel degelijk zorgen maakt over een mogelijke afzettingsprocedure.

Nu het federaal onderzoek naar de verkiezingscampagne van Trump en een mogelijke Russische beïnvloeding daarvan alsmaar grotere proporties lijkt aan te nemen en Trump de controle over het Huis van Afgevaardigden heeft verloren, is het niet ondenkbaar meer dat een zogenaamde “impeachment”-procedure wordt ingezet.

Een dergelijke procedure zou mogelijk het einde van het presidentschap van Trump kunnen inluiden. Een mogelijkheid waar de president zich meer en meer zorgen over maakt, zo klinkt het bij intimi. Ook al vertelde hij in een recent interview met persagentschap Reuters nog dat hij zich daar geen zorgen over maakt.

Eerst was er zijn voormalige advocaat Michael Cohen die volgens speciaal aanklager Robert Mueller “belangrijke informatie” had geleverd over de activiteiten van Trump in Rusland, vooral over een gepland hoogbouwproject. Cohen gaf ook toe daarover gelogen te hebben, mogelijk om Trump uit de wind te zetten. Ook zou hij verschillende vrouwen zwijggeld betaald hebben, op aanwijzen van de president.

Nu heeft Mueller ook een akkoord bereikt met American Media Inc., het moederbedrijf van The National Enquirer dat 150.000 dollar zwijggeld betaald heeft aan een vrouw die beweerde een affaire gehad te hebben met Trump. Ze deden dat om haar verhaal de verkiezingen niet te laten beïnvloeden, maar gaven dat tot nog toe nooit toe.

“Alles hangt af van twee mannen”

“De volledige kwestie over of Trump nu een misdrijf heeft begaan waarvoor hij afgezet kan worden, hangt nu af van de getuigenissen van twee mannen”, klinkt het bij een vertrouweling van Trump die NBC News kon spreken. Beide mannen waarvan sprake, David Pecker en Allen Weisselberg, werken al mee als getuigen aan het onderzoek. Als de president iets verkeerd gedaan heeft, wordt er van hun kant dus geen weerstand verwacht om de waarheid te onthullen.

Weisselberg heeft er alvast alle baat bij: als hoofd van de financiële dienst van Trump zou hij zich in het centrum van een zwijggeldoperatie hebben bevonden. Hij kreeg volledige immuniteit in ruil voor zijn getuigenis, maar die vervalt natuurlijk als men hem op leugens betrapt.

Achter de schermen wordt Trump stilaan wanhopig, zo klinkt het. Zijn zoektocht naar een ‘chief of staff’, een baan die niemand nog lijkt te willen na de ontslagen van eerst Rience Priebus en daarna John Kelly, draait vierkant. Vanuit het Huis van Afgevaardigden worden dan weer heel wat onderzoeken naar de president verwacht, maar de president heeft nog geen team samengesteld om die onderzoeken te bestrijden.

Barsten in Republikeins front

Nu de Democraten weer een meerderheid hebben in het Huis van Afgevaardigden, heeft Trump eens zo veel nood aan steun van zijn eigen Republikeinen. Ook daar begint het vertrouwen in de president echter af te kalven. “Ik vrees dat onze president mogelijk betrokken is bij een misdrijf”, klinkt het bij de Republikeinse senator Bill Cassidy.

Ook Marco Rubio bleef opvallend voorzichtig toen iemand hem naar een mogelijk misdrijf rond de campagnefinanciering van Trump vroeg. “Als iemand de wet gebroken heeft, dan moet de wet op hen toegepast worden zoals op elke andere burger van dit land, zeker als je je in een machtspositie bevindt, zoals de president.”

De president zonder vrienden

Ondertussen voelt Trump zich volledig in het nauw gedreven, wat leidt tot uithalen naar zijn eigen personeel. De president zou de ene na de andere litanie afsteken over het gebrek aan steun die hij krijgt vanuit het Congres en zijn eigen Witte Huis, zo klinkt het, en dat niemand rondom hem ook maar iets doet om hem te helpen.