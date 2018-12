Frankrijk houdt klopjacht op schutter Straatsburg, te herkennen aan één opvallend detail

Dinsdagavond opende Chérif Chekatt het vuur in het centrum van Straatsburg, daarbij lieten drie mensen het leven. Van de 29-jarige schutter, bekend bij de autoriteiten als een gevaar voor de staatsveiligheid, is echter nog geen spoor. Frankrijk houdt voor de tweede dag op rij een klopjacht en verspreidde intussen een oproep met foto. Eén detail mag daarbij niet over het hoofd worden gezien: het donkere vlekje op zijn voorhoofd.

Chérif Chekatt behoort volgens de Franse autoriteiten tot de ‘gangster-jihadisten’ van het land. Deels gangster, deels terrorist. Met meer dan 12.000 zijn ze, de jonge mannen die opgroeien in een arm immigrantengezin en zich al van jongs af aan wagen aan de kleine criminaliteit. Wat begint bij het dealen van drugs en een occasionele diefstal, groeit - vaak in sneltempo - uit tot geweldpleging, radicalisme en zelfs terrorisme. Bij Chekatt ging het net zo.

Chérif Chekatt groeide in armoede op in een gezin met Marokkaanse roots Foto: CNEWS

Opgegroeid in groot gezin

Chérif Chekatt werd in 1989 geboren in Straatsburg in een gezin met Marokkaanse roots, groeide met zijn zes broers en zussen op in een sociale woning. Zoals veel jongeren in die situatie, boterde het niet op school. Chekatt miste lessen en verliet uiteindelijk, zonder diploma, vroegtijdig de schoolbanken. Werken wilde hij wel, maar na een reeks laagbetaalde jobs bleef hij sinds 2011 een lange tijd werkloos. De weg naar de criminaliteit lag volledig open.

In 2011 werd Chekatt veroordeeld tot twee jaar gevangenisstraf voor de mishandeling van een tiener met een gebroken fles. In 2013 werd hij ook in Zwitserland veroordeeld na verschillende inbraken. In 2016 werd hij in Duitsland veroordeeld tot 27 maanden cel voor diefstal met geweldpleging: hij had er ingebroken in een tandartspraktijk en een apotheek.

Bidplek op het voorhoofd

Maar liefst 27 veroordelingen en meer dan vier jaar cel later zit Chekatt compleet op het verkeerde spoor. Zijn gedrag in de gevangenis is veranderd, en dat is ook de bewakers niet ontgaan. Na nader onderzoek en een gevangenisbezoek bevestigen ook de nationale veiligheidsdiensten zijn overdreven bekeringsgedrag.

Moslims die vijf maal per dag bidden, bekomen vaak een bidvlek op het voorhoofd. Foto: Photo News

Het bruine vlekje in het midden van zijn voorhoofd is daar een niet mis te verstaan bewijs van. Het verschijnsel wordt in de Arabische volksmond zebibah genoemd en betekent letterlijk vertaald rozijn. In werkelijkheid is het een donkere, eeltige bidvlek, aanzien als een ‘gift van god’, die alleen de meest vrome moslims bezitten. Zij dienen immers vijf maal per dag te bidden, waardoor het voorhoofd zeker 34 keer de grond raakt en er een vlek of bultje ontstaat.

Verdachte in moordzaak

De zogenaamde gangster-jihadisten, een term die ook in België veelvuldig gebruikt werd sinds de aanslagen in ons land, blijven vaak onder de radar van de inlichtingendiensten. Of ze belanden op een lijst van geradicaliseerden. Dan worden ze wel degelijk bestempeld als een mogelijk gevaar voor de staatsveiligheid, maar worden ze niet geacht effectief over te gaan tot een terroristische daad.

“In de gevangenis moedigde hij de praktijk van religie in radicale vorm aan, maar niets in zijn manier van leven suggereerde dat hij van plan was ook te handelen”, klonk het eerder bij de Franse staatssecretaris voor Binnenlandse Zaken Laurent Nuñez. Ook de buren van Chekatt bekrachtigen: “Hij droeg gewone kleren, meestal een trainingspak, en was erg vriendelijk.”

Daarnaast is het onmogelijk om iedereen op de lijst nauwlettend in de gaten te houden. Maar Chekatt, die sinds 2016 een ‘Fiche S’ (Fichier des Signalements pour la prévention et la radicalisation à caractère terroriste) had, werd wél opgevolgd. Meer zelfs: op de dag van de feiten, afgelopen dinsdag, moest hij zich ’s ochtends aanbieden bij de politie in het kader van een onderzoek naar overvallen en een moordpoging.

Vijf andere verdachten werden aangehouden, maar Chekatt daagde niet op. In zijn huis werden niet veel later granaten aangetroffen. Een onheilspellend voorteken, en dus gingen speciale agenten meteen op zoek. Tevergeefs.

Wraak op de kerstmarkt

Wat de Franse autoriteiten niet bevestigen maar wel suggereren, is dat het vooruitzicht van een nieuwe gevangenisstraf de stoppen deden doorslaan bij Chekatt. Dinsdagavond opende hij om iets voor 20 uur het vuur nabij de kerstmarkt in het centrum van de stad. Enkele militairen die de kerstmarkt beveiligden werden zijn eerste doelwit, zij schoten echter snel terug en konden Chekatt raken, waarna die op de vlucht sloeg in een taxi. Aan die onder druk gezette chauffeur zou de schutter gezegd hebben dat hij “tien mensen had vermoord”. Hoe ernstig zijn eigen verwondingen zijn, is onduidelijk.

De schietgaten zijn te zien in de muren van het stadscentrum. Foto: AP

Hoewel de aanval niet werd opgeëist door Islamitische Staat, lijkt het er sterk op dat Chekatt handelde in naam van de jihadistische zaak. Enkele getuigen verklaarden na de schietpartij op de kerstmarkt dat ze de schutter ‘Allah Akbar’ hoorden roepen.

“Rekening houdend met de geviseerde locatie, de door de dader gebruikte werkwijze, zijn profiel en de verschillende getuigen die zeggen dat ze de verdachte ‘Allah Akbar’ hebben horen roepen, werd de antiterreursectie van het parket van Parijs ingeschakeld”, zei de procureur van Parijs Rémy Heitz vrijwel meteen na de feiten.

Klopjacht gaat verder

Intussen zijn honderden agenten op zoek naar Chekatt en in de wijk Neudorf is een omvangrijke politieoperatie aan de gang. Zwaarbewapende en door schilden beschermde politieagenten bewegen zich groepsgewijs voort en gaan huizen binnen. “Het gaat om twijfel wegnemen zoals dat al meermaals het geval was de voorbije 36 uur. Het is niet direct een signaal en het wil niets zeggen, laat ons het onderzoek verder laten gaan”, zei minister van Binnenlandse Zaken Christophe Castaner in de Franse Senaat.

Frankrijk heeft ook een oproep gelanceerd naar de burgers toe, in de hoop meer informatie te verkrijgen over de verdachte. De politie roept op om alle mogelijk belangrijke details te delen met de autoriteiten via het nummer 197. Foto’s, video’s en audiofragmenten kunnen ook opgestuurd worden naar een speciale website.

Chekatt is ongeveer 1.80 meter lang en heeft een normale bouw, zijn haar is redelijk kort en hij heeft mogelijk een baard. Bij het opsporingsbericht werd een duidelijke foto van de schutter verspreid, één detail valt nu net iets meer op: het ‘rozijntje’ in het midden van zijn voorhoofd.

