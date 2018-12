Neef laat blinde Liverpool-fan in volle euforie meegenieten van beslissend doelpunt

Met een nieuw kunststukje zorgde Mo Salah ervoor dat Liverpool en niet Napoli doorstoot naar de 1/8e finales in de Champions League. Hij scoorde dinsdag het enige doelpunt van de avond op Anflied Road en dat bleek voldoende voor de zege. Zijn goal wordt echter nog mooier door een ontroerend tafereel in het stadion wanneer een fan aan zijn blinde neef in volle euforie het doelpunt omschrijft.

Met een heerlijke individuele actie stak de Egyptenaar de bal door de benen van Napoli-doelman Ospina, waarna meteen een heus feest losbarstte bij de Liverpool-aanhang. Ondanks alle euforie vergat een fan zijn blinde neef echter niet. De glimlach die verschijnt op het gelaat van de blinde man in kwestie, Mike Kearney, maakt het doelpunt alleen nog maar mooier.

This blind fan celebrating Salah’s goal after his friend tells him about the play is amazing!



The beautiful game pic.twitter.com/4EKJJ1k2Et — !!! (@loonyroon) 12 december 2018

Het was Mike Kearney zelf die reageerde toen de beelden de ronde deden op sociale media: “Leuk om alle opmerkingen over de video te lezen”, reageerde hij op Twitter. “Het is mijn neef die me vertelt dat het Salah was die scoorde. Ik kan een klein beetje zien maar niet goed. Ik wist niet dat de camera ons in beeld had. Bedankt om het te posten.”

Nice to read all comments about the video. It’s my cousin telling me it was mo who scored. I can see a little bit but not great. Didn’t know the camera got us thanks for posting — Mike Kearney (@MikeKearney1) 12 december 2018

Mike Kearney gaat ondanks zijn slecht zicht al zo’n vijf jaar naar bijna elke thuiswedstrijd van Liverpool. “Om eerlijk te zijn is het een normale voetbalervaring voor mij”, vertelde hij aan sportbible.com. “Ik zing en schreeuw mee bij het vieren van doelpunten zoals iedereen. Ik mag alles van dichtbij meemaken maar kan niet alles duidelijk zien, maar het is niet moeilijk om te weten wat er aan de hand is. En ik heb altijd mijn neef of een vriend bij me om me er ook over te vertellen.”