Lisa (8) snapt doodschieten 1.800 herten niet en schrijft brief: “Mevrouw de rechter, ik heb een oplossing”

Het afschieten van de ruim 1.800 edelherten in de Nederlandse Oostvaardersplassen blijft de gemoederen bij onze noorderburen bezighouden. Ook de 8-jarige Lisa snapt de beslissing van de rechter niet en klom in de pen. “Mijn wens is dat de hertjes blijven leven.” De brief bleef niet onbeantwoord. Het meisje en haar klasgenootjes kregen woensdag bezoek van een persrechter.

“Als ergens te veel mensen zijn, ga je die toch ook niet doodschieten?”, zegt Lisa tegen de lokale omroep RTV Utrecht. Het meisje kan er met haar hoofd niet bij dat Staatsbosbeheer meer dan 1.800 edelherten in de Oostvaardersplassen gaat afschieten. Het plan valt moeilijk bij veel Nederlanders, maar een rechter zette het licht ervoor op groen.

“Ik heb een oplossing”

Lisa besloot haar onvrede aan te kaarten en stuurde een brief naar de rechtbank in Utrecht. “Beste mevrouw de rechter, ik vind het niet leuk dat er zoveel hertjes moeten worden gedood en ik ben het er niet mee eens”, schrijft het meisje. “Maar ik heb wel een oplossing. De hertjes kunnen worden verplaatst naar een andere plek waar ze het ook goed hebben.”

Lisa laat nog weten de kwestie in haar klas te bespreken. “Klasgenoten die het er ook niet mee eens zijn, zetten hier hun handtekening. Mijn wens is dat de hertjes mogen blijven leven.” De brief in ondertekend door verschillende kinderen.

Foto: Rechtbank Midden-Nederland

Persrechter geeft uitleg

Bij de rechtbank was men verrast door het briefje. “We vonden het een heel mooie brief”, aldus persrechter Koen de Meulder. “Ze heeft goed uitgelegd dat ze het afschieten van de herten geen goede oplossing vindt. Dat zien we niet iedere dag: een meisje van deze leeftijd dat een brief stuurt aan de rechter. Daarom besloten we naar de school toe te gaan om uitleg te geven over wat er is gebeurd.”

De kinderen hadden veel vragen en droegen verschillende oplossingen aan, zoals het een extra stuk land op zee maken voor de dieren. De Meulder heeft proberen uit te leggen dat de werkelijkheid soms moeilijk is. “Nu ik weet waarom ze dit doen, snap ik het wel, maar het blijft heel erg zielig”, besluit Lisa.

Waarom moeten de dieren dood?

Na enkele zachte winters was het aantal edelherten en paarden explosief toegenomen in de Oostvaardersplassen. Tot het vorig jaar plots lange tijd koud was en 3.000 dieren omkwamen van honger en ontbering. “Dat nooit meer”, zei de provincie Flevoland, en ze stelde en afschotplan op. Daaruit blijkt dat liefst 1.830 van de 2.320 edelherten dood moeten. “We willen een reset”, zegt advocate Liesbeth Schippers.

Voor het overschot aan paarden en runderen in het gebied kan een geschikte nieuwe locatie worden gevonden. Voor de herten is dat niet het geval.

