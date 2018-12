App die “Amazon van de banken” wil worden heeft Europese banklicentie beet

De Britse internetbank Revolut heet een Europese banklicentie bekomen. Dat meldt de ‘fintech’ die via een app bankdiensten aanbiedt donderdag. Revolut zal in de loop van 2019 deposito’s aanvaarden en ook kredieten aanbieden. het bedrijf wil “de Amazon van de financiële diensten” worden.

Vorige maand raakte al bekend dat Revolut wil groeien in België en daarom kantoren opent in Brussel en Antwerpen. Het bedrijf telt naar eigen zeggen al 30.000 Belgische klanten en wil halfweg volgend jaar de kaap van 100.000 ronden.

Via een app biedt Revolut nu een Brits rekeningnummer met kaart en enkele verzekeringen aan. Het focust op goedkope betalingen in vreemde munteenheden. Met de Europese banklicentie wil het bedrijf die dienstverlening uitbreiden: een volwaardige zichtrekening, leningen aan particulieren en een tradingplatform om aandelen te verhandelen zonder commissie. Die nieuwe diensten komen er in de loop van volgend jaar. Het bedrijf heeft drie tot zes maanden nodig om de zaken te regelen in de Europese landen. Het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk en Polen zijn daarbij prioritair.

Revolut werd drie jaar geleden opgericht. Het bedrijf telt al bijna 3,5 miljoen klanten die bijvoorbeeld gebruik maken van de app om geld naar het buitenland over te schrijven aan de reële wisselkoersen.