Clement laat bij Genk enkele sterkhouders aan de kant in Europa League

Philippe Clement brengt donderdagavond in het beslissend duel tegen Sarpsborg op de slotspeeldag in groep I van de Europa League Zinho Gano, Ibrahima Seck en Joseph Paintsil aan de aftrap bij Racing Genk. Sterkhouders Ally Samatta, Ruslan Malinovskyi en Dieumerci Ndongala verdwijnen zo naar de bank.

Volg hier LIVE Genk-Sarpsborg!

Voor de Genkenaars is de opdracht duidelijk: een nederlaag vermijden tegen het toch wel bescheiden Sarpsborg, want dan is de Europese uitschakeling altijd een feit op basis van de onderlinge resultaten bij een gelijke stand. Met een gelijkspel mag Genk sowieso naar de zestiende finales van de Europa League, bij een zege is de groepswinst binnen en zijn ze ook reekshoofd bij de loting. “Alles ligt nog open, maar wij zitten wel in de beste situatie”, vertelde Genk-coach Philippe Clement woensdag.

Het moet wel uitgerekend tegen Sarpsborg gebeuren, daar liep de competitieleider begin oktober tegen zijn enige Europese nederlaag aan. Dat was te wijten aan de ondermaatse kunstgrasmat en het potige spel van de Noren. Met Seck en Paintsil wordt er meer kracht en gestalte in het elftal gebracht, wat moet helpen bij stilstaande fases. Voorin zit Samatta al even in een mindere periode, al was hij afgelopen weekend wel nog goed voor het enige doelpunt tegen KV Kortrijk (1-1), en toonde Gano zich bij zijn invalbeurten telkens gretig.

Achterin wijzigt Clement niets en dus krijgt Danny Vukovic een viermansdefensie met daarin Jere Uronen, Joseph Aidoo, Sébastien Dewaest en Joakim Maehle voor zich. Scheidsrechter is de Roemeen Istvan Kovacs.