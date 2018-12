Na drama met dementerende vrouwen: zelfs een fout kledingstuk kan tot een uitbarsting leiden

De hoogbejaarde dementerende vrouw die in een woonzorgcentrum in Nazareth haar even hoogbejaarde medebewoonster met “een voorwerp” doodsloeg, zit in de gevangenis. Daar krijgt ze “de nodige medische zorg”, zegt het parket. Agressie bij personen met dementie is een probleem waar rusthuizen elke dag mee te maken krijgen, zeggen experten. “Een beeld op tv, een aanraking door een medebewoner, een fout kledingstuk dat werd klaargelegd: alles kan tot een uitbarsting leiden.”