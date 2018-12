Genk breekt al meteen een record: niemand scoorde twee keer binnen de eerste vijf minuten in Europa League

Zinho Gano en Joseph Paintsil hebben KRC Genk al meteen een record bezorgd. Nooit eerder in een wedstrijd van de Europa League scoorde een team twee keer in de eerste vijf minuten van de wedstrijd.

Een puntje volstond maar ze zouden toch voor de winst gaan, beloofde coach Philippe Clement voor de match. En of zijn spelers de boodschap hebben opgepikt. De wedstrijd was nauwelijks twee minuten ver toen Zinho Ganho het leder met een heerlijke deviatie voorbij de doelman van Sarpsborg devieerde. En doelman Vasyutin was nog maar amper bekomen of daar was Joseph Paintsil die van dichtbij nummer twee voorbij de verbouwereerde goalie plaatste. Twee-nul na vijf minuten, niemand die ooit sneller deed in de Europa League.