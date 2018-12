Man leefde jaar samen met overleden moeder om haar pensioen op te strijken

Een man is in Madrid gearresteerd omdat hij bij zijn overleden moeder bleef wonen om haar pensioen te kunnen opstrijken Foto: Shutterstock

Een man is in Madrid gearresteerd omdat hij bij zijn overleden moeder bleef wonen om haar pensioen te kunnen opstrijken. Dat deelde de Spaanse politie donderdag mee.

Volgens een woordvoerder van de politie was het lijk van de 92-jarige moeder in een appartement in de Spaanse hoofdstad in “verregaande staat van ontbinding”. Door een klacht van de buren over een sterke geurhinder ontdekte de bijgeroepen politie haar levenloze lichaam. De 62-jarige zoon werd gearresteerd omdat hij het overlijden van zijn moeder niet had aangegeven om te kunnen profiteren van haar pensioen.

“De zoon deed niet wat hij had moeten doen. Hij had haar dood bij de autoriteiten moeten melden. Hij woonde gedurende enkele maanden, vermoedelijk bijna een jaar, in het appartement naast het lijk van zijn moeder”, voegde de woordvoerder eraan toe.