Alweer pech voor Elias Cobbaut: jonge verdediger van Anderlecht is ziek en kan toch niet spelen in Europa League

Dinamo Zagreb is al groepswinnaar maar speelt in de laatste wedstrijd van de poulefase in de Europa League tegen Anderlecht (aftrap 21u) toch met zijn beste team aantreden om de uitzinnige fans te plezieren. Anderlecht is al uitgeschakeld en voerde flink wat wijzigingen door. Maar hoewel hij in de basis werd verwacht, zit Elias Cobbaut zelfs niet op de bank.

Geen Dimata, Najar, Kums, Trebel, Makarenko, Vranjes of Lawrence bij Anderlecht. In hun plaats mochten een jonkie als Kayembe en bankzitters als Saief en Morioka nog eens spelen. Ook Elias Cobbaut werd na vijf maanden blessureleed weer in de basis verwacht maar... de linkerflankspeler is ziek en zit zelfs niet op de bank.

Opstelling Anderlecht: Boeckx; Appiah, Bornauw, Sanneh, Milic; Gerkens, Kayembe, Morioka; Saief, Santini, Bakkali

Invallers: Didillon, Musona, Dauda, Amuzu, Sambi Lokonga, Delcroix, Saelemaekers