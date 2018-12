Wat is ons dan bespaard gebleven? Melania Trump: “Ik zeg mijn man soms dat hij iets niet moet twitteren”

De tirades van de Amerikaanse president Donald Trump op Twitter zijn inmiddels wereldberoemd. Maar mogelijk zijn de ergste scheldkanonnades de wereld bespaard gebleven. First lady Melania heeft namelijk gezegd dat ze de toon van haar man probeert te temperen. “Soms luistert hij, maar soms ook niet.”

Als Donald Trump het met iets of iemand niet eens is, zullen we het weten ook. De stroom aan beledigingen, verwijten en dreigende taal op Twitter lijkt eindeloos. Velen zouden graag zien dat het ogenschijnlijk ongeleid projectiel zijn toon zou aanpassen. Zo ook Trumps vrouw Melania.

In een interview met Fox News zegt de first lady dat ze haar man heeft gevraagd iets subtieler te werk te gaan op Twitter. “Ik ben het af en toe niet eens met de toon die hij aanslaat en ik zeg hem dat ook. Ik geef mijn man dan advies en mijn oprechte mening.”

Vechter

“Ik heb wel eens gezegd dat hij iets niet moet twitteren”, klinkt het nog. “Soms luistert hij en soms niet. Uiteindelijk is het zijn eigen beslissing. Hij kent de gevolgen, daar is hij volwassen genoeg voor. Maar hij is een vechter.”

