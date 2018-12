Standard blijft verweesd achter: 0-0, Europees uitgeschakeld en Oulare opnieuw geblesseerd

Het Europese avontuur van Standard zit erop na een 0-0-gelijkspel in het Turkse Akhisar. De Rouches hadden op de slotspeeldag in Groep J van de Europa League hun lot niet meer in eigen handen: Sevilla springt na een 3-0-zege in de andere wedstrijd alsnog over Krasnodar naar groepswinst, de Russen stoten met evenveel punten als tweede door naar de volgende ronde. Standard eindigt als derde maar zag tot overmaat van ramp Oulare na een korte invalbeurt alweer geblesseerd uitvallen: de spits was nog maar net terug uit een lange revalidatie.

Geen hulp van Krasnodar...

De Rouches hadden hun lot niet meer in eigen handen en moesten rekenen op een misstap van Sevilla om de poorten van de zestiende finales alsnog open te beuken. Dat scenario kon echter al snel de vuilbak in want de Spanjaarden stonden na amper tien minuten al 2-0 voor. Er zat voor Standard dus niets anders op dan zelf met ruime cijfers te winnen van Akhisar, het kneusje van de groep met 0 punten, en hopen dat Krasnodar met vier goals de boot in ging in Sevilla...

Laifis, Cimirot, Oulare en Emond verdwenen uit de ploeg. Zo kregen we in een 3-5-2-opstelling een verdediging met Vanheusden, Luyindama en Kosanovic. Agbo bleef staan, Sa mocht in de spits starten. Ook Marin kreeg een basisplaats en de Roemeen tekende voor het eerste gevaar maar zijn schot was slechts een opwarmertje voor de doelman.

De Turkse voorzitter had vooraf voor de nodige motivatie gezorgd met een extra premie en het was Akhisar dat in het wedstrijdbegin het gevaarlijkst was. Barbosa trapte een unieke kans ter hoogte van de penaltystip echter onbesuisd over. Standard kreeg de bal maar pas voorbij het kwartier kon Carcela een eerste keer echt dreigen. Hij week echter net te veel uit naar buiten, waardoor hij vanuit een te scherpe hoek niet voorbij de doelman geraakte: Lukac redde met de voet.

Foto: Photo News

Akhisar acteerde sterk in blok en kwam er na een halfuur ook enkele keren gevaarlijk uit. Eerst ging Luyindama in de fout op een diepe bal maar kon Manu nog net voldoende hinderen. De thuisploeg claimde een strafschop maar de Hongaar Ádám Farkas wuifde dat weg. Even later kwamen de Rouches zo mogelijk nog beter weg toen Josué aan de tweede paal een voorzet van Manu maar had binnen te glijden maar die trapte de bal vanop een halve meter nog over het doel...

Aan de overkant kopte Sa na een prima voorzet van Lestienne maar net over. Marin kreeg na slecht uitverdedigen nog een mooie kans maar scoren lukte niet in de eerste helft.

Foto: Photo News

Standard kwam het scherpst uit de kleedkamer. Carcela drong door tot in de zestien en claimde een strafschop maar opnieuw weigerde Farkas de bal op de stip te leggen. Integendeel, hij gaf de Marokkaan een gele kaart voor een schwalbe.

Toch hoopgevend nieuws uit Sevilla

Intussen stond het in Sevilla al snel 3-0 en stonden de Russen met tien man na een rode kaart voor Krasnodar. Bij een vierde Spaanse treffer zou Standard alsnog doorstoten en Preud’homme greep in: hij bracht met Mpoku voor Agbo een extra aanvaller.

De Rouches namen de match resoluut in handen en dat leverde ook kansen op. Doelman Lukac kon echter nog net een ongelukkige owngoal verhinderen en Orlando Sa was niet gelukkig in de afwerking: eerst kwam de Portugees nét tekort op een voorzet van Carcela en even later trapte hij een voorzet van Mpoku net naast.

Oulare meteen weer out

De Luikse storm ging daarna liggen en plots moest Ochoa nog aan het werk. Preud’homme zette nog alles op alles met de inbreng van Oulare en Emond. Helaas viel Oulare al snel weer uit na een fikse botsing met de doelman: de spits was nog maar net terug na een lange revalidatie maar moest met de draagberrie worden afgevoerd. Hij was geraakt aan de enkel en werd meteen weggebracht naar het ziekenhuis...

Foto: Photo News

Gescoord werd er niet meer en zo is Standard ondanks tien punten en een verdienstelijke campagne uitgeschakeld. Net als Akhisarspor dus, dat wel het eerste en enige punt van deze campagne binnenhaalde.

In Spanje bleef het overigens 3-0, waardoor de Rouches zelfs na een zege uitgeschakeld waren. De Spaanse hoogvlieger stoot als groepswinnaar door, de Russen verzamelden net als Sevilla 12 punten maar moeten vrede nemen met de tweede plaats.