Dit zijn de 32 ploegen die overblijven in de Europa League: Genk reekshoofd, Club Brugge niet

De kogel is door de kerk. De 32 resterende clubs in de Europa League zijn gekend. Racing Genk verdwijnt maandag als reekshoofd in de trommel, Club Brugge niet. Er blijft trouwens nog heel wat mooi volk over: Napoli, (Dries Mertens), Chelsea (Eden Hazard) of Valencia (Michy Batshuayi), om er maar enkele op te noemen.