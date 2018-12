Jonge vrouw (21) verzint ontvoering in Waver

In Limal, een deelgemeente van Waver, is de politie in de nacht van woensdag op donderdag uitgerukt voor een dolende jonge vrouw in nachtkleding. Ze vertelde agenten dat ze was ontvoerd, maar na enig onderzoek ontdekte de speurders dat er niets van het verhaal bleek te kloppen.

Bij de politie kwam rond 01.00 uur een melding binnen over een vrouw in pyjama en pantoffels op de Avenue de Merode in Limal. Naar eigen zeggen was de 21-jarige ontvoerd in de buurt van haar woning in Ixelles. Daar moest ze onder bedreiging in een wagen stappen, die vervolgens de snelweg E411 op reed en de afslag Waver nam. In Limal werd ze vervolgens vrijgelaten.

De agenten ontdekten al snel dat het hele verhaal verzonnen was. Mogelijk vanwege problemen in de familiaire- of relationele sfeer. De vrouw werd dezelfde nacht nog thuis afgezet.

De vrouw riskeert vervolging.