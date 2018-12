Clash voor top zes opent vrijdag 19e speeldag in Jupiler Pro League

Sporting Charleroi en AA Gent trappen vrijdagavond (om 20u30) de negentiende speeldag in de Jupiler Pro League op gang met een belangrijk duel in de strijd om Play-off 1. Verderop het weekend wacht Club Brugge en Anderlecht verplaatsingen naar respectievelijk Kortrijk en Cercle Brugge. Leider Racing Genk ontvangt KV Oostende.

Charleroi is na een moeilijke seizoensstart al enkele weken goed op dreef en kan mits winst tegen de Buffalo’s opnieuw de top zes in duiken. Gent blijft ook onder nieuwe coach Jess Thorup eerder wisselvallig presteren. De zege van afgelopen zondag tegen Eupen (2-0) kwam er na drie duels zonder overwinning.

Zaterdag opent landskampioen Club Brugge de voetbalavond met een West-Vlaams streekduel bij Kortrijk. De Kerels vonden onder nieuwe coach Yves Vanderhaeghe met 7/9 meteen hun efficiëntie terug. Kortrijk kan thuis nog wel een topprestatie gebruiken. Het won in het Guldensporenstadion nog maar twee keer dit seizoen en is met acht in eigen huis behaalde punten - samen met Waasland-Beveren - de slechtste thuisploeg in de Jupiler Pro League. Club Brugge stond er dinsdag in de Champions League opnieuw met een 0-0 gelijkspel tegen Atlético Madrid. De zure smaak na de nederlaag bij Waasland-Beveren (2-1) vorige vrijdag werd zo opnieuw een beetje doorgespoeld.

Verder zaterdag komen revelaties STVV (op bezoek bij Lokeren) en Antwerp (thuis tegen Waasland-Beveren) in actie. Eupen wil in een kelderduel met Moeskroen verder afstand nemen van de degradatiezone.

Op zondag trekt Anderlecht naar middenmoter Cercle Brugge na drie competitieduels zonder zege. Paars-wit voelt intussen de hete adem in de nek van Gent, Charleroi en Standard en kan zich geen nieuw puntenverlies vermijden om comfortabel in de subtop te blijven. Leider Genk ontvangt in de Luminus Arena Oostende en zal een einde willen maken aan de reeks van drie thuisduels zonder zege. Standard sluit de speeldag af met een thuisduel tegen Zulte Waregem. De Rouches blijven ook dit seizoen hun wisselvallige zelf en wisselen topprestaties af met ontluisterende nederlagen. Zulte Waregem is zijn dip intussen voorbij en verloor al vier wedstrijden op rij niet meer.

. Vrijdag:

20u30: Charleroi - Gent

. Zaterdag:

18u00: Kortrijk - Club Brugge

20u00: Eupen - Moeskroen

20u00: Lokeren - Sint-Truiden

20u30: Antwerp - Waasland-Beveren

. Zondag:

14u30: Cercle Brugge - Anderlecht

18u00: Genk - Oostende

20u00: Standard - Zulte Waregem