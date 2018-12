Stalker voor rechter: “Hij bedreigde de vaders van zijn exen dat hij hun keel zou oversnijden als ze nog eens zouden bellen”

Brugge / Gistel / Moorslede - Een 42-jarige man die elf ex-vriendinnen belaagde en met de dood bedreigde riskeert 37 maanden cel. Sammy H. zelf legt de schuld bij de slachtoffers. “Ze gaven mijn spullen niet terug.”

Sinds hij eind 2016 ambtshalve geschrapt werd knoopte Sammy H. de ene relatie na de andere aan. Hij zocht contact met vrouwen in het uitgaansleven en via datingsites en als de vonk oversloeg, trok hij zo snel mogelijk bij de dames in. Maar van zodra de vrouwen hem weer aan de deur zetten, begon H. hen hardnekkig te stalken met sms’jes en telefoontjes.

“De beklaagde trok als een parasiet van vrouw naar vrouw”, verduidelijkte de procureur gisteren in de Brugse correctionele rechtbank. “Hij zag die vrouwen als objecten en als ze hem afwezen, was dat een onaanvaardbare krenking van zijn ego en werd hij agressief. En als het even kon, chanteerde hij ook zijn exen voor geld.”

In zijn telefoontjes en berichten bedreigde H. zijn exen ettelijke keren met de dood. Maar ook tijdens de relaties draaide hij daarvoor zijn hand niet om. “Als je niet eerlijk bent, stamp ik je dood. Ik heb er de juiste schoenen voor aan”, citeerde de procureur een van zijn talloze dreigementen. En als de vader van een van zijn lieven belde, klonk het: “Als je nog een keer contact met haar opneemt, snijd ik je de keel over.”

In de meeste gevallen bleef het bij woorden, maar bij twee ex-partners ging H. volgens het OM ook daadwerkelijk over tot fysiek geweld. In februari dit jaar belandde H. uiteindelijk in de gevangenis. De elf slachtoffers, van wie er zich gisteren vier burgerlijke partij stelden, zijn afkomstig van Brugge, Gistel, Oostende, Blankenberge, Moorslede en Puurs. Het openbaar ministerie vroeg gisteren 37 maanden effectieve celstraf voor de man, die eerder al een voorwaardelijke celstraf kreeg opgelegd voor gelijkaardige feiten.

“Stoppen sloegen door”

H. bekende de belaging en bedreiging. “Maar ik heb nooit iemand geslagen”, stelde hij. “Ik contacteerde hen enkel en alleen omdat ik mijn spullen terugwilde. Ik wou ook een vergoeding voor de werken die ik in hun woningen had uitgevoerd. Maar als ze niet meer antwoordden, voelde ik mij machteloos en sloegen de stoppen door. Dat geef ik toe.” De advocate van H. suggereerde een straf met uitstel onder voorwaarden, zoals agressiebegeleiding.

De rechter doet uitspraak op 10 januari.