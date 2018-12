Charleroi-directeur Mehdi Bayat praat vrijuit over zijn broer: “Mogi en zijn familie verdienen dit niet”

Mehdi Bayat (39) is succesvol algemeen directeur van Charleroi, zeer gerespecteerd ondervoorzitter van de voetbalbond én bestuurder van de Pro League. Een ontembare brok dynamiek in voetballand. Maar Mehdi is sinds 10 oktober ook – vooral zelfs – de broer van topmakelaar Mogi (44). De spilfiguur in operatie-Propere Handen zat 48 dagen in de cel en wordt beticht van witwaspraktijken en deelname aan criminele organisaties. Mehdi spreekt vrijuit: als broer en als vooraanstaand voetbalbestuurder.