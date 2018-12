Brandweer uren in de weer in woon-zorgcentrum: is brief met wit poeder werk van flauwe grappenmaker?

Dilbeek - Een enveloppe met wit poeder heeft gisteren in woon-zorgcentrum Quietas de nodige stress veroorzaakt. Dat de brief net nu, tijdens de wenskaartenactie van het rusthuis, in de bus viel, lijkt geen toeval. Wellicht is de poederbrief het werk van een flauwe grappenmaker.

De hulpdiensten werden omstreeks 11.30 uur opgeroepen naar het Armonea woon-zorgcentrum aan de Bezenberg in Dilbeek. Aan de onthaaldesk was kort voordien de post opengemaakt. In een van de enveloppes zat enkel wit poeder, wat meteen voor enige onrust zorgde. De politie werd gebeld.

“We hebben meteen het zekere voor het onzekere genomen. De enige juiste reflex”, zegt Marc Derveaux, de directeur van Quietas. “De opgetrommelde politie twijfelde niet en schakelde vervolgens de brandweer in. Dat is de standaardprocedure bij dergelijke incidenten.”

De brief en overige post werden door brandweermannen in speciale pakken met de nodige voorzichtigheid naar buiten gedragen en veilig opgeborgen. De civiele bescherming kwam de post nadien ophalen voor verder onderzoek.

Exacte resultaten van dat onderzoek zijn er voorlopig niet. Op het eerste gezicht lijkt het geenszins om een schadelijke stof te gaan. “Chantale, de vrouw die de brief opende, is onmiddellijk haar handen gaan wassen en voelt zich nog steeds goed”, zegt Marc. “Ze werd voor alle zekerheid even in afzondering geplaatst, maar mocht daarna naar huis en stelt het perfect. Ook al het andere personeel en de bewoners zijn in orde.”

2019 kaartjes

Dat de enveloppe net nu, tijdens de grote wenskaartenactie van het rusthuis, in de brievenbus viel, lijkt helemaal geen toeval. “Volgens mij gaat het om het werk van een flauwe grappenmaker”, aldus Marc. “Deze persoon beseft jammer genoeg niet wat de gevolgen van zijn of haar daad zijn. De hulpdiensten zijn uren ter plaatse gebleven en heel die tijd mocht niemand ons woonzorgcentrum in of uit. Dat gaf zowel problemen voor ons personeel als voor de vele mensen die onze bewoners wilden bezoeken.”

De wenskaartenactie, waarbij directeur Marc zijn personeel eind vorige week uitdaagde om tegen 7 januari minstens 2019 wenskaartjes in de brievenbus te laten vallen, loopt verder bijzonder vlot. “Hoeveel het er in totaal al zijn, weet ik niet exact. Er is al een schoenendoos die helemaal uitpuilt. Een stevige start dus, maar er zullen nog heel wat kaartjes nodig zijn. Indien de opdracht lukt, geef ik een feestje.”