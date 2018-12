Obbi Oulare breekt scheenbeen maar schade lijkt door “mooie breuk” al bij al nog mee te vallen

Standard is er donderdag niet in geslaagd zich te plaatsen voor de knock-outfase van de Europa League. De Rouches bleven op de slotspeeldag in groep J steken op een doelpuntenloos gelijkspel bij het Turkse Akhisarspor. Een blessure van Obbi Oulare maakte het allemaal nog wat zwaarder om dragen, al is er wel nog hoopvol nieuws want het zou gaan om wat heet “een mooie breuk” en dus lijkt een operatie niet noodzakelijk.

Met Obbi Oulare gooide Michel Preud’homme in het slot nog vers bloed in de strijd, maar dat mocht niet meer baten. Oulare viel enkele minuten na zijn invalbeurt zelfs geblesseerd uit en moest met een draagberrie van het veld gedragen worden. Hij werd meteen naar het ziekenhuis afgevoerd en het verdict was hard: scheenbeenbreuk. Toch was er nog positief nieuws: het zou gaan om een “mooie breuk” en bijgevolg zou hij slechts enkele weken aan de kant staan.

De spits was nog maar net terug van een lange revalidatie nadat hij geopereerd werd aan een heupblessure...