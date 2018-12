Nieuw: de cannabisplantages op wielen

De gerechtelijke politie heeft een grote cannabisbende ­opgerold die drugs teelde in koelwagens, verstopt in loodsen. Die zijn goed geïsoleerd en dus moeilijker opspoorbaar met een warmtecamera. De politie vraagt aan mensen die loodsen verhuren om goed uit te kijken aan wie je verhuurt. “Bendes zijn op zoek naar loodsen”

De politie is erin geslaagd tien cannabisplantages op te rollen in Oost-Vlaanderen en in West-Vlaanderen. “De bende maakte gebruik van mobiele plantages in grote koeltrailers. “Het is de eerste keer dat we die tactiek tegenkomen”, zegt hoofdcommissaris Patrick Willocx. Voor de bende heeft zo’n trailer, die meestal in een loods geparkeerd wordt, het voordeel dat hij mobiel is en dus snel kan ­weg­gereden worden als ze een inval van de politie vermoeden. En bovendien is hij goed geïsoleerd en dus moeilijker ­opspoorbaar met een warmtecamera.

Het onderzoek naar de bende begon in maart 2018 en leidde tot de ontmanteling van plantages in onder andere Aalter, Oostakker, ­Deinze, Wetteren en Gistel. In totaal vonden de speurders zo’n 8.000 planten, een aantal zakken geoogste ­cannabis, alarmpistolen, een vuurwapen, nummerplaten en 400.000 euro cash.

Foto: ID/ Lieven Van Assche

In Portugal

In de loop van het onderzoek werden tien verdachten opgepakt. De onderzoeksrechter in Gent plaatste drie personen onder aanhoudingsmandaat: drie Duitsers van respectievelijk 47, 54 en 57 jaar. Vijf verdachten werden vrijgelaten onder strenge voorwaarden. Voor een 46-jarige Belg die een hoofdrol vervult in de bende, werd nog een Europees arres­tatiebevel uitgeschreven. Die werd ­in ­opdracht van de onderzoeksrechter in Gent door de politie in Portugal opgepakt en is inmiddels overgebracht naar België. Hij wordt vandaag voorgeleid voor de ­onderzoeksrechter.

Verhuurders, opgelet

Commissaris Patrick Willocx wil mensen die loodsen hebben, waarschuwen. “Steeds meer bendes zijn op zoek naar locaties om hun koeltrucks te stallen. We vragen aan iedereen die een loods te huur aanbiedt om uit te kijken en de politie te verwittigen als ze verdachte zaken zien.”