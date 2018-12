Wie heeft de beste en de slechtste grasmat in de Jupiler Pro League: u leest het hier

Dacht u dat een kunstgrasveld er altijd perfect bijlag? Vergeet het maar. Op dit moment scoort de grasmat van STVV – de enige club met kunstgras in eerste klasse – het slechtst in het green­keepers-klassement van de Jupiler Pro League. “Maar het ligt al beter dan begin dit seizoen.”

Het greenkeepers-klassement. U hoort het wellicht in Keulen donderen. Wel, sinds vorig seizoen houdt de Pro League een klassement bij om de beste terreinknecht van de competitie te bepalen. Hoe gaat het in zijn werk? Elke week geven de mensen van tv, de aanvoerder, de trainer van de bezoekers en de match delegate van de KBVB elk een beoordeling van de grasmat op vijftien punten. De club met het ­beste veld wordt eind dit ­seizoen in de bloemetjes gezet op het Gala van de Profvoetballer van het Jaar. ­Momenteel prijkt Antwerp bovenaan met een score van 59,6 op 60.

En dit is de beste grasmat. Foto: TOM GOYVAERTS/GMAX AGENCY

Dat Anderlecht voorlaatste staat, zal niemand verbazen. Veel groen valt er niet meer te zien in het Astridpark en de club kondigde aan dat ze deze winter al een nieuwe mat zal aanleggen. Verrassender is dat STVV helemaal onderaan staat. Jawel, die ploeg met dat kunstgrasveld. Hoe kunnen die laatste staan? Wel, ook al ligt de toplaag van het veld er nog maar sinds 2016, de mat verkeert in slechte staat. De grassprietjes liggen plat en zeker bij regenweer zorgt dit voor een zeer gladde mat.

De staat van het veld zorgde dit seizoen al voor problemen tussen de club en nv Stayen, de eigenaar van het stadion en dus verantwoordelijk voor de grasmat. STVV-trainer Marc Brys zei eerder al dat “het geen voetbalveld, maar een tapijt” is. “Wij zijn zelf het grootste slachtoffer, omdat wij er om de twee weken op spelen”, zei Brys. Stadioneigenaar Roland Duchâtelet zei toen dat het veld niet intensief genoeg onderhouden werd. Daar is sindsdien iets aan ­gedaan. “Het ligt nu beter dan in het begin van het seizoen”, zegt Fiorenzo Mostien, woordvoerder van STVV. “We hebben nu een machine die de grassprieten rechttrekt. Trouwens, bij onze voor­laatste thuiswedstrijd tegen Anderlecht kreeg ons veld de maximumscore.”

Het veld van Anderlecht. Foto: Photo News

Klopt, maar afgelopen weekend scoorde de mat van Stayen slechts 26 op 60. ­Regen zorgt ervoor dat het veld zeer moeilijk bespeelbaar wordt. “Op de weers­omstandigheden hebben we natuurlijk geen invloed”, zegt Annelies Menten van ­Stayen. “Kijk naar Anderlecht, daar ligt de mat ook niet goed. We zijn in constant overleg met de club. Er is geen probleem tussen beide partijen.”

Binnen STVV klinkt het dat er toch best snel een nieuw veld komt, bij Stayen denken ze daar anders over. “De toplaag van onze mat is pas in 2016 nog vervangen. Het is niet de bedoeling om binnen dit en een jaar een nieuwe mat te leggen.”

Dat STVV op de laatste plaats staat, doet de discussie voor een kunstgrasverbod weer oplaaien. In Nederland stemmen ze binnenkort over een verbod en ook in België zijn er voorstanders om het kunstgras af te schaffen. “Maar op dit moment ligt dat niet op tafel”, zegt Stijn Van Bever van de Pro League.

Veld Club beter dan Cercle

Nog opvallend: Club Brugge staat vijf plaatsen hoger in het klassement dan Cercle. Terwijl die op hetzelfde veld spelen. “Maar een veld ligt er nooit elke week hetzelfde bij”, is de simpele verklaring daarvoor.

Greenkeepers-klassement (gemiddelde score):

1. Antwerp 59,6/60

2. Genk59,4

3. Eupen58,6

4. Gent 58,1

5. Lokeren 57,9

6. Zulte Waregem 57,8

7. Club Brugge 56,4

8. Oostende 56

9. Moeskroen 54,9

10. Kortrijk 54,5

11. Standard54,5

12. Cercle Brugge 52,7

13. Waasland-Beveren 52

14. Charleroi 50,8

15. Anderlecht 49,9

16. STVV 45,4