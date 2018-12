CLUBNIEUWS. Antwerp vreest dat verdediger out is tegen Club Brugge, supporters Oostende gratis naar Eupen

Met de negentiende speeldag in het verschiet viel er op de verschillende clubs heel wat nieuws te rapen. Wij bundelden het belangrijkste clubnieuws voor u.

ANTWERP - Arslanagic ook out tegen Club?

Dino Arslanagic (foto) is al zeker buiten strijd voor de wedstrijd van komende zaterdag tegen Waasland-Beveren en mogelijk mist hij ook de topper van volgende week tegen Club Brugge. “Arslanagic maakt goede vorderingen, maar de eerste tien dagen moeten we hem nog niet verwachten”, zegt trainer Laszlo Bölöni. “Haroun zal klaar zijn voor de wedstrijd van zaterdag. Hij trainde inmiddels al met de groep.” (gegy)

KV OOSTENDE - Al driehonderd fans naar Eupen

Tomasevic is dit weekend geschorst. De Sutter speelde maandag voor de tweede keer met de beloften, die met 5-0 verloren tegen AA Gent. De gratis tickets en busreizen voor de bekerwedstrijd naar Eupen gaan vlot de deur uit. Naar schatting driehonderd fans zullen al zeker de verplaatsing maken. Fans die de reis met eigen vervoer willen maken, kunnen hun ticket gratis afhalen in de fanshop. Op de dag van de wedstrijd zelf zijn er geen gratis tickets beschikbaar aan de loketten in Eupen zelf. (jve)

KV KORTRIJK - Avenatti onzeker voor Club

Bij Kortrijk is het afwachten wie de wedstrijd van zaterdag tegen Club zal halen. Zowel Mboyo, Kumordzi en Avenatti hebben last van lichte blessures. Mboyo had vorige week al last, Kumordzi lijkt ook onzeker voor zaterdag met pijn in de lies, net als Avenatti. Voor Vanderhaeghe zou een afwezigheid van de drie puzzelwerk betekenen. Hoxha scheurde zijn voorste kruisband in een oefenmatch. Op 21 december gaat hij onder het mes voor een correctie en hij is out tot het einde van het seizoen. (gco)

CERCLE BRUGGE - Vitinho en De Belder hernemen de training

Taravel en Lambot blijven out. Taravel wordt pas na Nieuwjaar terug verwacht. Palun is geschorst, zijn mogelijke vervanger Vitinho hernam net als De Belder (knie) gisteren de training. Er wordt drie opeenvolgende dagen om 14.30 uur – ook het aanvangsuur van de match – getraind. Vanaf 26 december, na de match tegen Eupen, krijgt de groep vrij tot 7 januari. Op 8 januari vertrekt men tot de 13de op stage naar La Manga in Spanje. (kv)

CLUB BRUGGE - Denswil op één kaart van schorsing

Denswil staat op één kaart van schorsing na zijn gele kaart op Waasland-Beveren. Ook Vormer staat nog steeds op één karton van een schorsingsdag. Poulain is er niet bij op Kortrijk na zijn rode kaart tegen Waasland-Beveren. Vanaken werd voor de vierde keer dit seizoen verkozen tot Proximus Player of the Month. De middenvelder werd verkozen door de fans met 30 procent van de stemmen. Voor november moest hij afrekenen met achtervolgers Mechele (26 procent) en Horvath (19 procent). (jve)

AA GENT - Thorup ziet weer oude Limbombe

De voorbije weken zette Thorup Limbombe op de bank. “Ik wilde een reactie afdwingen. Tegen Beerschot viel hij goed in, maar tegen Eupen was het minder. Bij de beloften zag ik weer de oude Stallone.” Ondertussen lijkt Kvilitaia zich ook steeds nadrukkelijker te manifesteren. “Ik merk dat Giorgi al probleemloos een volledig groepstraining kan afwerken. We zullen zien wat er mogelijk is, maar nu vind ik het al fijn dat hij kan meetrainen. En dan zien we wel wanneer hij klaar is voor het grote werk.” (ssg)

LOKEREN - Blessure voor Tirpan

Michaël Tirpan sukkelt met overbelasting aan de voet. De 25-jarige rechtsachter is niet fit voor de match tegen STVV. Nadien wordt bekeken of hij voor de winterstop nog kan spelen. Arno Monsecour (hamstrings) viel maandagavond bij de beloften uit met een blessure. Tracy Mpati maakte maandagavond zijn comeback bij de beloften na een lange revalidatie. Killian Overmeire, Guus Hupperts, Ari Skulason en Mario Ticinovic hebben intussen de trainingen hervat. (whb)

WAASLAND-BEVEREN - Heymans valt uit met blessure

Pech voor Daan Heymans. De 19-jarige aanvallende middenvelder staat enkele weken aan de kant met een verrekking aan de ligamenten van de enkel. Lamine Ndao was ziek en verscheen niet op het oefenveld. Nana Opoku Ampomah pakte vorige week vrijdag zijn vijfde gele kaart van het seizoen en is dus dit weekend geschorst voor de match tegen Antwerp. (whb)