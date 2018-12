Aanvoerder Trebel heeft toch nog goed nieuws voor Anderlecht

Terwijl Anderlecht in Zagreb speelde, revalideerde Adrien Trebel in Brussel. Vier weken na de operatie aan zijn buikspieren ligt de trainingsintensiteit bij de Franse middenvelder al behoorlijk hoog.

Trebel liet zich op aanraden van dokter Chris Goossens opereren bij de Duitse specialiste Ulrike Mushaweck en die beloofde hem een snelle ­comeback. Tegen de winterstage in januari zal Trebel weer 100 procent zijn.

Ondertussen speelde Ivan Obradovic voor het eerst in zes maanden weer een wedstrijd. De Servier scoorde zelfs bij de beloften op Eupen (1-3), want RSCA moet de overbodige speler fit krijgen met het oog op een verkoop. Vooral Partizan Belgrado is geïnteresseerd.