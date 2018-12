Iers parlement keurt recht op abortus goed

Het Ierse parlement startte de besprekingen van de wetteksten in oktober en donderdagavond zette de Senaat het licht op groen. De president moet nu nog zijn handtekening zetten. Premier Leo Varadkar tweette na afloop van de stemming over “een historisch moment voor de vrouwen in Ierland”.

Historic moment for Irish women. Thanks to all who supported and well done to @SimonHarrisTD for steering this through both Houses https://t.co/0of3qfrNwm