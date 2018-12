Ondernemer zet project op met 200 wetenschappers om code alzheimer te kraken

Ondernemer Urbain Vandeurzen zet Mission Lucidity op, een ambitieus project om de ziekte van Alzheimer te laten ontrafelen door 200 Belgische wetenschappers. Dat schrijft De Tijd vrijdag.

Om de code van dementie te breken, gaan de wetenschappers de hersenen cel per cel ontleden. Ze gaan ook duizenden patiënten opvolgen met digitale wearables, zodat ze meer data en dus meer inzicht krijgen in alzheimer, parkinson en ALS. Bovendien gaan ze brains-on-chips in 3D fabriceren, omdat proeven op dieren vaak niet sluitend zijn.

“Hersenziekten zijn bijzonder complex, waardoor het noodzakelijk is de krachten te bundelen. Tot nu werd in België vooral gefocust op het onderzoek aan de universiteiten. Maar we moeten ook ingenieurs en artsen betrekken, zodat we de oorzaken vinden van dementie en echte doorbraken realiseren”, zegt Vandeurzen in de krant. In het meerjarenproject gaan de KU Leuven, het UZ Leuven, het onderzoekscentrum Imec, gespecialiseerd in chiptechnologie, en het Vlaams Instituut voor Biotechnologie (VIB) nauw samenwerken.

Het project vertrekt met een startkapitaal van 15 miljoen euro, maar Vandeurzen hoopt extra geld te vergaren, onder meer van de Bill & Melinda Gates Foundation.

