Nieuwe website moet huisvaders van kinderporno weghouden

Hulpverleners lanceren vandaag een website met een zelfhulpmodule voor mensen die kinderporno downloaden. Het moet hen helpen om ermee op te houden, of aansporen om hulp te zoeken. “Dat zijn niet altijd de stereotiepe perverten, maar ook vaders of collega’s”, zegt criminologe Minne De Boeck. Opvallend: de site wordt ook gepromoot op pornosites.

Het initiatief met de naam ‘Stoppen is Mogelijk’ is bedoeld voor mensen die zich zorgen maken over hun eigen gedrag op internet. “Om dat ze geneigd zijn om dit soort beelden op te zoeken. Of omdat ze al over de lijn gestapt zijn, en de beelden al bekeken hebben”, zegt criminologe Minne De Boeck van het Universitair Forensisch Centrum, en initiatiefneemster van ‘Stop it Now!”

‘Stop it Now!’ lanceerde in 2017 al een telefoonlijn voor Vlamingen die onder andere worstelen met pedofiele gevoelens.

“Voor veel van die mensen is een gesprek al een grote hulp. Ze hebben geen nood aan een langdurig traject. Bij mensen die wel al beelden hebben gedownload, ligt dat anders. Dat maakt het minder vrijblijvend.”

’Stop it Now!’ spreekt niet over kinderporno, maar over ‘misbruikbeelden van minderjarigen’. “Want het gaat per definitie om misbruik.”

“Volgens informatie die wij van de politiediensten krijgen, zijn er naar schatting zo’n 30.000 Belgen op zoek naar beelden van minderjarigen. Dat zijn niet alleen de stereotiepe perverten, die in donkere hoeken van het internet op zoek gaan naar beelden. Een belangrijk deel zijn gewone vaders, collega’s, vrienden. Ze starten vaak met legale foto’s op pornosites. Ze brengen meer en meer tijd door op internet, waarna ze geleidelijk opschuiven. Ze gaan steeds vaker op zoek gaan naar jonger, of extremere beelden. Ze dreigen uiteindelijk te verglijden naar strafbaar materiaal.”

Daarom zal er straks ook reclame voor de website te vinden zijn op ¬legale pornosites. “Alleen Belgen die via gerichte zoektermen op zoek gaan naar beelden van jonge meisjes of jongens, krijgen ze te zien.”

De zelfhulpmodule is gebaseerd op een Brits voorbeeld, die 3.600 mensen per maand opvangt. Wie op de site komt, krijgt in eerste instantie heel veel informatie, maar moet daarnaast ook over de persoonlijke situatie nadenken. De website is gratis, en alles gebeurt anoniem. Het gerecht luistert niet mee.

“We willen we dat ze hun eigen gedrag in vraag stellen”, zegt De Boeck. “Afhankelijk daarvan volgen er 17 verschillende zelfhulpmodules.”

De bezoekers zullen onder meer denkoefeningen krijgen. Iemand moet bijvoorbeeld nadenken door welke trigger hij naar kinderporno op zoek gaat, en hoe die trigger kan weggenomen worden. Bij anderen zal worden nagegaan of het om een vorm van verslaving gaat, of een reactie is op sociaal isolement.

Het doel van de site is om de stap naar hulp te verkleinen, en misbruik te voorkomen. “Seksueel misbruik is vaak niet het gevolg van een pedofiele voorkeur voor kinderen. Uit onderzoek blijkt dat de meerderheid van wie misbruikbeelden opzoekt, geen pedofiele voorkeur heeft.”