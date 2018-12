Drie vrouwen aangevallen in aparte steekpartijen in Duitse stad Neurenberg

Politieagenten patrouilleren in Neurenberg. Foto: Daniel Karmann/dpa

Drie vrouwen hebben donderdagavond levensbedreigende verwondingen opgelopen bij drie verschillende steekpartijen in de Duitse stad Neurenberg. De politie onderzoekt de incidenten en sluit niet uit dat het om eenzelfde dader gaat, zo bericht Deutsche Welle.

De steekpartijen gebeurden tussen 19.20 uur en middernacht in het St. Johannis-district van de zuidelijke stad. De drie vrouwen, van 56, 34 en 26 jaar, moesten allen met spoed geopereerd worden. Over hun toestand is niets bekend.

Volgens de politie gaven de vrouwen niet helemaal dezelfde beschrijvingen van hun aanvaller, maar de gezochte verdachte zou tussen 25 en 30 jaar oud zijn, zwaar gebouwd en 1,75 à 1,80 meter groot.