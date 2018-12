Vakbondsmilitant aangereden aan stakerspost

In Gent is een vakbondsmilitant aangereden aan een stakerspost. De bestuurder wordt ondervraagd door de politie.

Overal in het land voeren de socialistische, liberale en christelijke vakbonden actie tegen de pensioen-, eindeloopbaan- en loonplannen van de regering en de werkgevers.

In Gent werd al erg vroeg vanmorgen een eerste incident gemeld, zo meldde de VRT. Daar werd aan een stakerspost bij een industrieterrein een vakbondsmilitant aangereden door een wagen. Of dat met opzet gebeurde of niet, is nog onduidelijk. De bestuurder wordt ondervraagd door de politie.