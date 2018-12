Ben (42) koopt Volkswagenbusje van Radio Gaga als herinnering aan overleden vader. “Dat interview is het gesprek dat ik nooit met hem heb gehad”

Merksem / Kalmthout - Rudi Adriaenssens stierf kort na de opnames van Radio Gaga aan kanker. Als herinnering kocht zoon Ben het Volkswagenbusje waarmee de programmamakers rondreden. “We gaan ermee kamperen en naar oldtimermeetings.”

In het ondertussen stopgezette één-programma Radio Gaga trokken Dominique Van Malder en Joris Hessels naar speciale locaties om het over het leven van de aanwezigen te hebben. Ze maakten er hyperlokale radio vanuit hun caravan, die ze daar kregen met een Volkswagenbusje. Rudi Adriaenssens was tweeënhalf jaar geleden te gast in die radiocaravan. Hij verbleef toen in de dagopvang van Coda, aan de Bredabaan in Merksem, een organisatie die palliatieve zorg verleent.

“De opname was op 29 juli, mijn vader is aan kanker gestorven op 12 augustus”, vertelt Ben Adriaenssens (42) uit Kalmthout. Hij zou nog maanden hebben kunnen leven, maar plots ging Rudi erg snel achteruit. “Dus heeft het productiehuis De Chinezen nog snel een ongeknipte versie van het interview aan ons bezorgd. Mijn vader heeft het nog kunnen zien.”

“Ik kijk er nog af en toe naar en mijn moeder doet dat regelmatig. Dat interview is eigenlijk het gesprek dat ik nooit met hem heb gehad. Niet dat hij zo gesloten was over zijn ziekte, maar het is nog steeds moeilijk om over de dood te praten met familie. Het hielp dat hij tegen Dominique en Joris sprak, soms is het makkelijker om iets tegen een vreemde te zeggen.”

Later zijn de twee programmamakers nog eens teruggekomen voor een extra gesprek met Chris Adriaenssens-Van Trier (69), de vrouw Rudi en moeder van Ben.

Sterke band

“Ik heb toen gevraagd of ik het busje van Radio Gaga niet kon kopen en dat kon”, zegt Ben. “Als herinnering aan mijn vader. We hebben de stickers erop gelaten, waardoor het op straat vaak nog herkend wordt en er foto’s van genomen worden.” Het busje betekent voor Ben een link met zijn vader, maar ook met zijn zoon Jasper (16). “Ik heb het nu een jaar en heb er al drie keer mee gekampeerd in Cadzand met Jasper. Mijn zoon slaapt dan in een tentje en ik in het busje. Het heeft een uitklapbaar bed en een keukentje. Onze band wordt er alleen maar sterker door.”

Het Volkswagenbusje heeft nieuwe banden en ziet er goed onderhouden uit. “Dat komt doordat ik kan terugvallen op de kennis van mijn vrienden”, geeft Ben toe. “Zij kennen er veel meer van dan ik. Ze verzamelen ook zulke oldtimer-busjes. We gaan er graag mee naar oldtimermeetings in Kapellen of Brasschaat.”

Het programma Radio Gaga heeft een diepe indruk gemaakt op Chris, de vrouw van Rudi. “De dvd met het ongeknipte interview met Rudi doet me erg veel. Het is een soort eindinterview voor ons.” Chris is blij dat het busje in de familie zit. ““Ook voor mij heeft het veel betekenis, ik heb er ook al eens in kunnen meerijden. Maar Jasper is altijd de eerste om mee te gaan. In gedachten is ‘pappie’ er dan ook bij als ze gaan kamperen in Cadzand.”