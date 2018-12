Voormalig MR-politica stapt over naar N-VA: “Ja, ik ben nu Vlaams-nationalist”

Met de overstap van de Brusselse vrouwenrechtenactiviste Assita Kanko (ex-MR) haalt de N-VA een enorme troef binnen.

In de aanloop naar de verkiezingen van volgend jaar heeft de N-VA er een nieuw kopstuk bij. De tweetalige Brusselse vrouwenrechtenactiviste Assita Kanko, die jarenlang actief was bij de MR, stapt over naar de Vlaams-nationalisten. "De waarden van de Verlichting zijn in Europa in gevaar", zegt Kanko. "Ik ga naar de N-VA om die waarden, zoals vrouwenrechten en de vrijheid van denken, te verdedigen."

Begin dit jaar stopte de 38-jarige Kanko met de actieve politiek om zich te focussen op Polin, een initiatief om meer vrouwen in de politiek te krijgen, en het schrijven van een boek over topvrouwen. Ze was geen kandidaat bij de gemeenteraadsverkiezingen voor de Franstalige liberalen. "Ik heb de tijd genomen en zeer intens kunnen ervaren dat ik geen toeschouwer wil zijn", zegt Kanko. "Ik wil in het debat zelf staan."

"Pact is windowdressing"

Kanko voegt zich bij de N-VA in de nasleep van de crisis rond het VN-Migratiepact, die leidde tot het vertrek van de partij uit de regering. Ze staat naar eigen zeggen volledig achter die koers. "Het pact is windowdressing", klinkt het. Tegelijk ontkent ze dat de N-VA zich tegen migratie kant. "Maar als land hebben we een bepaalde capaciteit die we aankunnen. De N-VA staat voor georganiseerde migratie, en geslaagde integratie."

Met de charismatische Kanko, die opgroeide in het West-Afrikaanse Burkina Faso en zich in 2004 in België vestigde, haalt de N-VA een zeer grote troef binnen. Met haar vlotte taal en levensverhaal vindt ze gemakkelijk de weg naar de media. Onlangs getuigde ze nog op Canvas over onder meer de genitale verminking die ze in haar kindertijd moest ondergaan.

Doorbraak in Brussel

Ook in Franstalig België is ze een graag geziene gast. Dat komt erg goed van pas voor de N-VA, die bij de geplande federale en regionale verkiezingen van mei volgend jaar in Brussel wil doorbreken. Zeker na het vertrek van Johan Van den Driessche kan de Brusselse N-VA-afdeling vers bloed goed gebruiken.

Bovendien is na de Marrakech-crisis en de daaraan gelieerde gewraakte fotocampagne de komst van iemand die de sociale en diverse dimensie van de partij in de verf kan zetten, een godsgeschenk. Haar lancering zou ook een uitstekende aftrap zijn van een vervroegde verkiezingscampagne, mocht de precaire positie van de regering-Michel II leiden tot de ontbinding van het parlement.

"Met Assita hebben we een enorme versterking te pakken", zegt voorzitter Bart De Wever, die Kanko vorig jaar leerde kennen bij haar winst van de Ebbenhouten Spoor, de prijs waarmee de partij jaarlijks een "nieuwe Vlaming" in de bloemetjes zet. Volgens de partij is er nog niet gesproken over een plaats op een lijst, maar zal het in elk geval een zichtbare zijn.

Zelf wil Kanko, die ook columns schrijft voor deze krant, zich toeleggen op vrouwenrechten, integratie en de hertekening van de Brusselse instellingen. "Ik ben een voorstander van het confederalisme, omdat het efficiënter is", zegt ze. "En ja: ik ben nu een Vlaams-nationaliste."