Chelsea razend op eigen fans: “Wie niet genoeg hersenen heeft om dit te snappen...”

Voor de tweede keer in een week zijn de fans van Chelsea erin geslaagd op negatieve wijze in het nieuws te komen. Afgelopen weekend gooiden ze Manchester City-speler Sterling racistische opmerkingen toe, donderdagavond scandeerde een aantal van hen antisemitische leuzen. Het bestuur van de Londense club kan er niet mee lachen en reageerde razend.

De Engelse kranten hadden er na afgelopen weekend een flinke kluif aan: Raheem Sterling van Manchester City had tijdens de topper op Chelsea het ene na het andere racistische verwijt naar zijn hoofd gekregen. De international reageerde met een stoïcijnse glimlach, maar kaartte het probleem daarna wel aan op sociale media. Hij klaagde daarbij ook de rol van enkele kranten aan, die volgens hem op andere wijze omgaan met gekleurde spelers.

Sterling kreeg het vorig weekend zwaar te verduren van enkele Chelsea-fans Foto: EPA-EFE

Donderdagavond schreven fans van Chelsea een nieuw hoofdstuk in dit boek. In de Europa League wedstrijd bij het Hongaarse Mol Vidi zongen ze anti-semitische liederen, tot grote ergernis van het clubbestuur. “Anti-semitisme en alle andere soorten rassen- of godsdiensthaat is een schande voor deze club en de overgrote meerderheid van haar fans. Er is geen plaats voor bij Chelsea en in onze maatschappij. Zowel de eigenaar, het bestuur, de coaches als de spelers hebben dit al vaak luid en duidelijk gesteld. Wie niet genoeg hersenen heeft om deze simpele boodschap te snappen en de club heeft beschaamd door antisemitische termen of daden te uiten, mag de strengst mogelijke actie van de club verwachten”, luidde het in een officiële mededeling die weinig aan de duidelijkheid overliet.

Mogelijk zal ook de UEFA een onderzoek openen.