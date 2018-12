Nationale stakingsdag: vooral in steden busverkeer verstoord, blokkades aan bedrijven

De vakbonden houden vandaag een nationale stakingsdag. Daarmee willen ze pleiten voor betere pensioenen, meer koopkracht en meer werkbare loopbanen. Op heel wat plaatsen veroorzaakt die staking hinder, zoals bij De Lijn. Bij het spoor en op de luchthaven is er voorlopig geen hinder.

Er is onvrede bij de werknemers over de pensioenmaatregelen van de regering, het mislukt overleg over de zware beroepen en de groeiende onrust over de koopkracht. Dat laatste is vooral de voorbije weken gegroeid, onder invloed van de acties van de ‘gele hesjes’. “Het is een zweer die begint open te barsten”, omschrijven de vakbonden de groeiende eis om meer koopkracht. Kop van Jut bij de werknemers zijn niet alleen de regering, maar ook de werkgevers. Het afspringen van het overleg over de zware beroepen wordt hen zwaar aangerekend. Daarom ook dat de metaal-, textiel- en voedingsbedrijven voorop lopen in de actie van vandaag. In meer dan 260 metaal- en textielbedrijven wordt er gestaakt in het kader van de nationale actiedag. In vele andere honderden bedrijven wordt op een andere manier actiegevoerd.

HINDER BIJ DE LIJN. Door de actiedag is het bus- en tramverkeer van De Lijn op heel wat plaatsen verstoord. Op zowel de stads- als de streeklijnen in heel Vlaanderen is er hinder. “Wij raden mensen aan voor vertrek de website van De Lijn te raadplegen. Vanaf 7u publiceren we daar een gedetailleerd overzicht met de hinder op ritniveau. Sowieso moeten reizigers rekening houden met hinder in alle regio’s”, zegt Sonja Loos, woordvoerster van De Lijn.

In de stad Antwerpen is het tram- en busnet ernstig verstoord. Ongeveer 30 procent van de tramchauffeurs was om 07.00 uur aan de slag. De meeste tramlijnen rijden om het half uur, uitgezonderd tramlijn 5 en 3. Tramlijn 5 rijdt om de 20 minuten, tramlijn 3 haalt de 30 minuten frequentie niet. Ook op stadslijnen 1, 13, 30, 32, 33 en 36 is er zware hinder. De dienstverlening in Mechelen is eveneens ernstig verstoord en in Turnhout is slechts 15 procent van de bussen uitgereden.

In Limburg zijn twee op de drie chauffeurs uitgereden. Op de meeste lijnen vallen ritten weg. De hinder is voelbaar op de streeklijnen in de hele provincie. Ook op de stadslijnen van Hasselt, Genk en in mindere mate ook Tongeren en Sint-Truiden rijden beduidend minder bussen dan op een gewone vrijdag. Bij de belbussen kunnen niet alle gereserveerde ritten gereden worden. Dat is bijvoorbeeld het geval in Lommel en Sint-Truiden. De Lijnwinkels van Hasselt en Genk blijven dicht en de mobiele Lijnwinkel staat vandaag niet in Sint-Truiden.

In Gent zijn niet alle bussen en trams uitgereden. Tramlijn 1 rijdt momenteel om de 15 minuten. Tramlijn 2 en buslijnen 3 en 5 rijden om de 30 minuten. Tramlijn 4 (kant UZ en Ledeberg) rijdt om de 40 minuten. De buslijnen 6, 8, 9, 17, 18, 38 en 39 rijden helemaal niet. Na 20.00 uur zullen er in Gent geen stadslijnen meer rijden. Ook de stadsnetten van Aalst en Sint-Niklaas ondervinden hinder. In Aalst wordt 5 procent van de stadslijnen gereden, in Sint-Niklaas 50 procent. Op de streeklijnen is er ook hinder: in de streek rond Gent rijdt 75 procen van de bussen. In de Denderstreek is dat 75 procent, de Vlaamse Ardennen 80 procent. In de regio Sint-Niklaas rijdt 60 procent.

De vakbondsactie veroorzaakt grote hinder in heel de provincie Vlaams-Brabant, zowel voor het stadsnet van Leuven, de druivenstreek, het Pajottenland als het Hageland. Ook heel wat schoolritten vallen weg.

In de provincie West-Vlaanderen rijdt ongeveer 80 procent van de bussen en trams. In de loop van de dag kan de situatie nog veranderen, benadrukt De Lijn.

Bij het spoor zal er normaal gezien geen hinder zijn.

LUCHTHAVEN. Op de luchthaven zijn de bagage-afhandelaars opgeroepen om te staken. Maar vrijdagochtend valt daar voorlopig niet veel van te merken. Op Brussels Airport verloopt alles vlot.

INDUSTRIE. In Waals-Brabant worden vrijdag op de nationale actiedag van de vakbonden verscheidene industriezones geblokkeerd. Dat is het geval in Tubeke, Nijvel en Waver. In verscheidene grote bedrijven in de provincie wordt gestaakt, onder meer in farmareus GSK in Waver. Op de RN25 houdt de socialistische vakbond vanaf 08.00 uur een langzaamaanactie.

Ook in Henegouwen worden verscheidene industriezones geblokkeerd, onder meer in Moeskroen, Doornik, Aat, Antoing en Leuze. Voorlopig gebeurt dat zonder incidenten.

Nabij industrieterrein Skalderpark in Gent zijn onder andere de Meulestedenbrug en de Skaldenbrug geblokkeerd door vakbonden.

In Wilrijk bij Coca Cola ligt de productie volledig stil. De poorten blijven vrijdagochtend dicht.