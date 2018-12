Drenkeling die in kritieke toestand uit ijskoude Brugse vaart werd gehaald in ziekenhuis overleden

Brugge - De duikers van de brandweer haalden vrijdagochtend een drenkeling uit het water van de Brugse Ringvaart ter hoogte van de IJzerstraat. Het gaat om een 47-jarige man. Hij werd in zeer kritieke toestand naar het ziekenhuis overgebracht en is intussen overleden. De omstandigheden worden verder onderzocht, maar wellicht gaat het om een ongeval.

Het waren passanten die vanmorgen even voor acht uur een fiets in het water zagen liggen. De hulpdiensten werden verwittigd en de brandweer kwam met de duikers ter plaatse. Uiteindelijk werd ook een technisch steunteam opgetrommeld. Die vonden de drenkeling uiteindelijk in het ijskoude water. Het is niet duidelijk hoe lang hij er al in lag.

De hulpdiensten startten ter plaatse met de reanimatie. De man werd in zeer kritieke toestand naar het ziekenhuis overgebracht, maar overleed vrijdagvoormiddag.