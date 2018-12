Schokkend: Animal Rights toont hoe kalveren in Hasselts slachthuis worden behandeld

Brussel - Dierenrechtenorganisatie Animal Rights heeft vrijdag schokkende beelden naar buiten gebracht uit een Vlaams slachthuis. Na Izegem en Tielt heeft een onderzoeksteam van de organisatie in september verborgen camera’s geplaatst bij slachthuis VanDrie in Hasselt. De activisten eisen nu dat de Vlaamse Overheid of VanDrie zelf het slachthuis onmiddellijk sluiten.

Onwillige kalveren worden gewelddadig aan hun oren en hun staart getrokken. Ze worden geschopt en loeien van de pijn. Wanneer ze niet vrijwillig meegaan, worden ze bewerkt met een elektrische veedrijver: op het hoofd, het lichaam en tegen de anus. Alsof dat nog niet erg genoeg is, worden de dieren natgespoten. Om de intensiteit van de schok te vergroten. Als ze niet meer verder kunnen, krijgen ze lagen met drijfstokken. Bewegen ze nog niet, dan krijgen ze zo’n wapen in hun anus gepord.

Eis om stopzetting

Animal Rights brengt de beelden gechoqueerd naar buiten om de “misselijkmakende” situatie aan te klagen. “Boeren, transporteurs, slachthuismedewerkers en anderen in de vee-industrie zouden geen toegang mogen hebben tot deze martelwerktuigen”, aldus campagnecoördinator Els van Campenhout. Volgens de dierenrechtenorganisatie is er sprake van mishandeling van onwillige runderen met een pneumatisch penschiettoestel. “Het toestel wordt geregeld verkeerd geplaatst, zodat de dieren ‘enkel’ verwond worden, wat herhaald schieten noodzakelijk maakt voor bedwelming”, luidt het.

Zij willen dan ook dat het slachthuis zelf haar conclusies trekt of dat de Vlaamse Overheid actie onderneemt. “Het is tijd voor een grootschalig, onafhankelijk onderzoek naar dierenleed in de slachthuizen”, vindt Susan Hartland, directeur van Animal Rights.

850 kalveren per dag gedood

Slachthuis VanDrie Hasselt heeft volgens de organisatie een vergunning om 850 kalveren per dag te slachten gedurende 2 dagen per week en 52 weken per jaar, wat neerkomt op 1.700 kalveren per week. In 2020 zal het slachthuis sowieso ophouden te bestaan, maar Campenhout hoopt dat dit nu eerder gebeurt.