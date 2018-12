Enthousiasme en interesse worden beloond bij Audi Brussels

Als ‘Top Employer 2018’ biedt Audi Brussels talrijke ontwikkelingsmogelijkheden voor zowel jonge als ervaren medewerkers. Joeri Thienpont (28) is hiervan een mooi voorbeeld. Door zijn leergierigheid, werkattitude en zin voor initiatief bouwde hij een boeiende loopbaan uit van operator aan de band tot 3D-meettechnieker en nu analist.

Joeri Thienpont was altijd al gefascineerd door IT. Na zijn middelbare studies industriële informatica volgde hij een jaar toegepaste informatica en nog een jaar digital arts entertainment waar hij voor het eerst in aanraking kwam met 3D. Omdat hij beide hogeschoolopleidingen niet afmaakte, belandde Joeri als A2 IT-er op de arbeidsmarkt, het vinden van een job in de sector was niet evident.

De goede raad van zijn vader die al meer dan 30 jaar actief was bij Volkswagen/Audi, bracht raad. “Hij zei: start als operator aan de band en zie welke doorgroeimogelijkheden er zijn. Op die manier kon ik in 2012 op interimbasis aan de slag op de ‘Anbauband’ in de plaatslagerij waar onderdelen zoals deuren en kofferdeksels op auto’s worden gemonteerd. Mijn kennis en interesse in auto’s waren op dat moment nog zeer gering, ik had zelfs nog geen rijbewijs.”

Talent gaat niet onopgemerkt voorbij

Joeri was twee jaar actief als operator, zijn enthousiasme en interesse in de materie gingen niet onopgemerkt voorbij. “Ik kreeg daardoor het aanbod om te starten als 3D-meettechnieker in een vast contract als arbeider. Een 3D-meettechnieker maakt een 3D-scan van een onderdeel of wagen, vergelijkt dit met de technische tekeningen, maakt een rapportage van zichtbare afwijkingen en geeft dit rapport verder door voor analyse.”

Taalbad op de werkvloer

Uiteindelijk was Joeri vier jaar aan het werk als meettechnieker en klaar voor een volgende stap in zijn carrière. Sinds oktober 2018 is hij analist in een bediendestatuut en verantwoordelijk voor het frontbereik van de Audi e-tron, dat wil zeggen alle onderdelen vooraan de auto.

“We controleren iedere auto die van de band rolt en op het einde van de dag stellen we een rapport op over de meest voorkomende fouten. Het is mijn taak om deze fouten zo grondig mogelijk te analyseren en in samenwerking met mijn team een oplossing te vinden voor het probleem.”

