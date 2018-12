Zuid-Afrikaanse politieke leider: “Voor elke zwarte persoon zullen wij 5 blanke vermoorden”

De Zuid-Afrikaanse Andile Mngxitama, leider van de politiek groep ‘Black Land First’ (BLF) deed tijdens een bijeenkomst in Potchefstroom, enkele verontrustende uitspraken. Andile: “We zullen hun kinderen vermoorden, we zullen hun vrouwen doden, we zullen hun honden doden, we zullen hun katten doden, we zullen alles doden.” Deze verschrikkelijke uitspraken resulteren in een juichend publiek.