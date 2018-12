Severine is blind en administratief bediende

Severine D’Hondt is een dame van 40 die blind is. Maar wat veel belangrijker is: ze slaagt erin om met haar enthousiasme een toffe werksfeer te creëren. Een waar men niet denkt in functie van beperkingen, maar van mogelijkheden.

Severine heeft iets met bouwen. Ze herinnert zich nog levendig hoe ze als jong meisje kon genieten van de buzz die de verbouwingswerken in haar ouderlijk huis met zich meebrachten. Haar visuele beperking heeft haar dan ook niet tegengehouden om in de bouw- of vastgoedsector aan de slag te gaan.

Vandaag werkt ze als administratief bediende bij het bedrijf, Tectum Aluminium, een leverancier van balustrades in Hoboken bij Antwerpen. “M’n job is heel gevarieerd. Ik sta in voor het inschrijven van offertes, het opmaken van bestelbrieven, het opstellen van contracten en allerlei andere administratieve taken”, vertelt ze.

Ze maakt voor haar werk gebruik van een computer. “Weliswaar een aangepaste pc die uitgerust is met een schermuitleesprogramma. Daardoor kan de tekst die op m’n scherm verschijnt, vertaald worden naar brailletekst of omgezet worden naar gesproken tekst. Dankzij die vertaalslag kan ik mailen, teksten lezen en allerlei documenten opstellen. Dat IT dit allemaal mogelijk maakt, vind ik prachtig.”

Stickers op kopieerapparaat

Severine, die in 2002 als zangeres nog deelnam aan Eurosong - de preselecties voor het Eurovisiesongfestival - als Severine Doré, geeft aan dat werken met een visuele beperking niet altijd evident is. “Het komt erop aan oplossingsgericht te denken. In het geval van het kopieerapparaat hebben we bijvoorbeeld met stickers gewerkt zodat ik aan de hand van de sticker de juiste opdracht kan ingeven.” Kleine aanpassingen maar ze vragen wel van de werkgever en de collega’s een inspanning.

Severine vertelt hoe haar collega’s graag mee nadenken over hoe ze samen tot oplossingen kunnen komen. Ze geeft het voorbeeld van een kartonnetje dat op maat geknipt werd om haar te helpen bij het vouwen van brieven. “Belangrijk vind ik dat men me helpt zodat ik zelfstandig taken kan uitvoeren. Als ze taken van me overnemen, dan geeft me dat het gevoel dat ik het niet kan. En ik wil het net wel kunnen en tonen dat ik het kan. Ik heb het geluk dat mijn collega’s me die ruimte geven en me als een volwaardige collega behandelen. Precies daarom werk ik hier zo graag.”

Severine houdt ervan zich in iets vast te bijten. Zo heeft ze een tijdje een bouwbedrijfje gerund dat gespecialiseerd was in het renoveren van kleine woningen. “Het was een heel interessante ervaring maar nu ik 40 ben geworden, ben ik op een punt gekomen dat ik mijn ervaring in dat domein ten dienste wil stellen van een bedrijf waar ik me goed voel en aanvaard word zoals ik ben. Ik heb me hier bij Tectum Aluminium nooit betutteld gevoeld en word hier niet in een vakje geduwd. Ik ben hier Severine. Soms gebeurt het al eens dat ik ergens tegenaan loop. Maar dan lachen we gewoon even en gaan we weer verder. Beperkingen, waarom zou je je erover schamen, die hebben we toch allemaal?”

Moedige parcours

Dat we allemaal beperkingen hebben, is in ieder geval een gedachte die Frank Van de Wyer, manager bij Tectum Aluminium, volledig onderschrijft. “Toen Severine bij ons solliciteerde, waren we aangenaam verrast door het moedige parcours dat ze al afgelegd had en het enthousiasme dat ze uitstraalde. Haar gedrevenheid en overtuigingskracht hebben ons ertoe aangezet om verder te durven kijken dan haar visuele beperking. En dan zie je een jongedame die met veel positieve energie in het leven staat en er helemaal wil voor gaan en ook al bewezen heeft dat ze van wanten weet”, vertelt hij.

Ook al moesten er aanpassingen gebeuren. “We hebben wel op voorhand goed doorgesproken welke hulpmiddelen er nodig waren zodat ze haar takenpakket zo efficiënt mogelijk zou kunnen uitvoeren..”

